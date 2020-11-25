Санду запланувала зустріч з Зеленським одразу після інавгурації

же за перші тижні після перемоги мені вдалося вивести зовнішню політику Молдови з коми

Майя Санду: В же за перші тижні після перемоги мені вдалося вивести зовнішню політику Молдови з коми

Майя Санду назвала «позитивну зовнішню політику» одним з пріоритетів на посаді

Обрана президентом Молдови Мая Санду заявила, що перші зустрічі після вступу на посаду проведе з лідерами сусідніх країн – Румунії та України. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«У перші два тижні після інавгурації ми організуємо візит до Кишинева президента Румунії Клауса Йоганніса. Також буде організовано зустріч із президентом України Володимиром Зеленським», – заявила Санду.

15 листопада у Молдові відбувся другий тур виборів, проєвропейський кандидат Майя Санду отримала 57% голосів, а Додон - 43%.

Перший тур виборів відбувся 1 листопада, тоді Санду набрала 36,16%, а Додон - 32,61% голосів виборців.

20 листопада Центральна виборча комісія Молдови офіційно оголосила Майю Санду переможцем виборів президента.

Президент України Володимир Зеленський вже привітав Санду з перемогою та запросив відвідати з офіційним візитом України. Раніше президенти України відмовлялися зустрічатися з чинним президентом Молдови Ігорем Додоном через його висловлювання про те, що Крим «належить» РФ.

Президентські повноваження Ігоря Додона закінчуються 23 грудня 2020 року, інавгурація нового президента відбудеться 24 або 25 грудня.