Чи зможе ситуація в Конституційному суді України перешкодити інавгурації Зеленського

Саме такі політико-юридичні ігри разом з нашою візантійщиною і інтригами розхитують ключові інститути державної влади

Мовою оригіналу

Ситуация с внезапной быстрой сменой главы Конституционного Суда Украины при всей ее серьезности напоминает анекдот про семью юристов. Муж работает в СБУ, жена в прокуратуре, тесть судья, свекровь адвокат. Соответствующий круг общения и кумовья. То есть сама мысль о процедуре развода и раздела имущества приводит в состояние ужаса по длительности процедуру и масштабу последствий. В КСУ похожая картина.

Вечером суд официально заявил об увольнении главы Станислава Шевчука, за что проголосовали большинство судей. Новым главой избрана Наталья Шаптала. Сам Шевчук уже объявил это решение антиконституционным, назвал государственным переворотом уходящей команды президента Порошенко и пообещал бороться за его отмену. В качестве аргумента он назвал многочисленные «грубые и многочисленные» нарушения Конституции Украины, Закона о КСУ и Регламента КСУ. Демократия это в первую очередь соблюдение процедуры и любое пусть формальное процессуальное нарушение законов при принятии решения имеет все шансы стать повод для его отмены.

Вот такая получается ситуация, как в анекдоте из первого абзаца. В том, что Шевчук опытный юрист и судья с большими связями можно быть уверенным. Судья со стажем на должности главы КСУ – тут связи не только в юридических кругах, а серьезные контакты с влиятельнейшими политиками. И не только украинскими, кстати. Но и его оппоненты не вчерашние выпускники ВУЗа с дефицитом знакомых в нужных местах. Тоже опыт, тоже огромнейшее влияние на судебную систему, авторитет и… естественно, тоже связи с влиятельными политиками. Так что схватка предстоит еще та. Многие, кстати, помнят борьбу за пост Генпрокурора во времена Виктора Ющенко с силовыми акциями и выбиванием дверей для входа в кабинет. Но в нашей сегодняшней ситуации интрига посерьезнее. Потому что без главы КСУ могут возникнуть формальные проблемы с инаугурацией новоизбранного президента.

Дело в том, что роль главы КСУ во время инаугурации президента достаточно заметная и из ритуальной части там только вручение булавы, орденской цепи и печати. Все остальные процедуры формально необходимы. И согласно статье 104 Конституции только после этой процедуры президент официально вступает в должность. Итак, по порядку. Дату инаугурации определяет Верховная Рада, предложение вносит спикер Андрей Парубий, но согласовывает дату с Зеленским и главой КСУ. И не только дату, а все оргвопросы, включая список приглашенных. Президент приносит присягу народу Украины, но приводит его к присяге именно действующий глава КСУ.

Перед принесением присяги именно глава КСУ должен сообщить депутатам об отсутствии препятствий для принятия победителем выборов президентской присяги. И вишенка на торте – именно председатель КСУ принимает от президента текст присяги и формально объявляет о вступлении нового главы государства в должность. Согласитесь, роль если не ключевая, то незаменимая. И все это прописано законодательно, поэтому передать эти функции кому-то другому не получится. И при отсутствии главы Конституционного суда мы в юридическом тупике. Конечно, можно пошутить, что у нас речь идет не об отсутствии главы КСУ, скорее наоборот – у нас их двое. Но кто из них законный? А юмор в юридических вопросах отсутствует в принципе.

Двое в нашем случае даже хуже, чем ни одного. Потому что в случае отсутствия главы КСУ его обязанность может теоретически выполнить первый заместитель. Не все юристы с этим согласны, но сейчас нет смысла об этом спорить. У нас два главы КСУ, чья легитимность будет установлена судом. Когда? Ну, это зависит от многих факторов. Дело точно не быстрое, а уж если одна из сторон решит затягивать процесс… Тогда инаугурация Владимира Зеленского переносится на неопределенный срок. Но она должна состояться до третьего июня. Тоже юридический казус. Самое опасное, что именно такие политико-юридические игры вместе с нашей византийщиной и интригами расшатывают не позиции уходящего или нового президента. Они расшатывают ключевые институты государственной власти. А это не те механизмы, которые можно быстро и легко восстановить. Что особенно неприятно, все это делается под пафосные разговоры о патриотизме, а иногда даже «именем Украины».

Джерело: dengi.informator.ua

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»