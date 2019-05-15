У Конституційному суду повідомили, за якою статтею звільнили Шевчука



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Екс-голова Конституційного суду Станіслав Шевчук Фото: Главком

Шевчук був звільнений за статтею про дисциплінарний проступок або виявлену його невідповідність обійманій посаді

Станіслав Шевчук у вівторок був звільнений з посади судді Конституційного суду України (КСУ) за статтею закону України «Про Конституційний суд України».

Про це повідомили в прес-службі відомства.

14 травня 2019 року відбулися збори суддів КС України, на яких судді КСУ ухвалили рішення про недовіру голові Шевчуку і після цього перейшли до спеціального пленарного засідання.

«Конституційний суд України на спеціальному пленарному засіданні ухвалив постанову про звільнення Станіслава Шевчука з посади судді Конституційного суду України на підставі пункту 3 статті 21 закону України «Про Конституційний суд України», – йдеться у повідомленні.

Згідно з п. 3 ст. 21 закону України «Про Конституційний суд України» суддю КС звільняють за вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе або систематичне нехтування своїми обов'язками, несумісне зі статусом судді КС або виявлення його невідповідності обійманій посаді. Питання про звільнення судді з посади за таких підстав суд розглядає на спеціальному пленарному засіданні за наявності висновку постійної комісії з питань регламенту та етики суду.

Нагадаємо, судді Конституційного суду звільнили голову суду Станіслава Шевчука з посади судді під час спецзасідання у вівторок. За звільнення проголосували 12 суддів.

Шевчук звинуватив у своєму звільненні Порошенка та пообіцяв оскаржити рішення.

Також у вівторок ввечері судді Конституційного суду України обрали новим головою суду Наталію Шапталу.

Нового голову Конституційного суду України Наталю Шапталу обрали на трирічний термін.

Перед цим «Главком» повідомляв, що судді Конституційного суду висловили недовіру Станіславу Шевчуку під час зборів.

Водночас Шевчук не захотів добровільно піти з посади, і судді приступили до голосування про його відставку з посади судді відповідно до висновку Постійної комісії з питань регламенту та етики, який був затверджений ще у квітні.

Таким чином, Шевчук втратив посаду судді Конституційного суду й автоматично посаду голови суду.

Як відомо, голова Конституційного суду Станіслав Шевчук з початку року потрапив одразу у кілька скандальних історій. Зокрема, саме йому закидають відповідальність за скасування статті про незаконне збагачення. Крім того, одразу кілька суддів звинуватили Шевчука у системних порушеннях законодавства та дисципліни, що призводять до інституційної кризи КС.

Зазначимо, що експерт з конституційного права, кандидат юридичних наук Олександр Москалюк не бачить жодних проблем з інаугурацією новообраного президента через звільнення голови КСУ. Адже на церемонії президентської присяги може бути присутній або заступник голови Конституційного суду, або найстарший за віком суддя.