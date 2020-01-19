Консул відвідав засудженого у справі «українських диверсантів» Дудку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Дудка та Олексій Бессарабов

Володимира Дудку 29 грудня етапували в російську колонію

Виконувач обов’язків генерального консула України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський відвідав фігуранта справи «українських диверсантів» Володимира Дудку, якого етапували в російську колонію.

Про це консул розповів проєкту «Крим.Реалії».

«У колонію №11 він прибув напередодні Нового року – 29 грудня, 10 днів пробув на карантині. Розповідав, що в колонії його поставили на дієту. Іноді буває «стрибає» тиск, тонометр поки що не віддали», — пояснив Малишевський.

За його словами, Дудка часто відвідує церкву на території колонії.

«Каже, що дуже сумує за онукою, передає всім привіт: родичам, правозахисникам в Києві, колишньому політв’язню Євгену Панову», — додав консул.

Раніше повідомлялося, що у засудженого в Севастополі у «справі «українських диверсантів» Володимира Дудки значно погіршився стан здоров’я.

Раніше стало відомо, що ще одного засудженого у цій справі Олексія Бессарабова доставили в колонію №1 Ставропольського краю Росії для відбування покарання.

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки.

Севастопольський міський суд 4 квітня цього року засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф. Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту і затвердив вирок Дудці і Бессарабову.