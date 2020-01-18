Путін розчистив ігрове поле для визначення майбутньої моделі влади в Росії, – Finanical Times



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Перераховано сценарії збереження влади Путіна після 2024 року

Видання Finanical Times описало способи, якими може скористатися президент Росії Путін, щоб зберегти владу після закінчення терміну своїх повноважень на нинішній посаді в 2024 році.

Відповідно до одного з сценаріїв, який описує газета, російський лідер може знову зайняти пост прем’єр-міністра. Також у нього є можливість очолити Держраду, яка в такому випадку перетвориться в орган, який диктує дії уряду. Нарешті, у Путіна є можливість стати лідером правлячої партії, яка контролює парламент, і впливати на політику країни таким чином.

«Путіну потрібен конкретний механізм влади і важелі, які він міг би використовувати, – стверджує джерело видання, близьке до Кремля. – Йому не хочеться бути старим, який командує усіма за рахунок «морального» авторитету. Тепер у нього є кілька років для того, щоб подумати про організацію перехідного періоду. Він може без жодного ризику запустити перегони тарганів серед суперників».

На думку керівника однієї з великих російських компаній, який спілкувався з Financial Times на умовах анонімності, Путін розчистив ігрове поле для визначення майбутньої моделі влади. «Він тримав свої козирі в секреті, і тепер у нього кілька варіантів на вибір, маса часу для підготовки і жодного явного потенційного наступника, – пояснив співрозмовник видання. – Ні в кого з сильних гравців, які вважали себе потенційними наступниками, тепер немає ніякої переваги».

«Швидше за все, перестановки в уряді є спробою пом’якшити суспільне невдоволення як урядом, так і загальної соціально-економічною ситуацією в країні», – цитує видання думку аналітика консалтингової фірми Teneo Андріуса Турсу.

Політолог Гліб Павловський вважає, що зміна прем’єр-міністра ні на що не вплине. «Навіть якщо хтось вважає нового прем’єр-міністра наступником Путіна, він буде лише технічною фігурою, тому що в дійсності виконавча влада у Кремля, силових структур і наближених Путіна, – зазначив він. – Це дивний спосіб задоволення потреби в змінах, тому що насправді нічого не змінюється. Система, по суті, абсолютно та ж сама».

Подібної думки дотримується політолог Катерина Шульман, яка назвала запропоновані реформи спробою прикинутися, що дещо зміниться, в той же час залишивши все як і раніше.

«Медведєву вигідно відсидітися, поки хтось енергійніший займається непопулярними речами», – вважає джерело Financial Times, близьке до Кремля. За його словами, хоча призначення колишнього прем’єр-міністра заступником голови Ради безпеки не було підвищенням, воно дозволяє зберегти політичне майбутнє Медведєва.

15 січня після оголошення послання президента Росії Путіна Федеральним зборам, в якому глава держави окреслив ряд поправок до Конституції, уряд на чолі з Дмитром Медведєвим оголосив про відставку.

Новим прем’єр-міністром був призначений Михайло Мішустін.