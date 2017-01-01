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    Контактна група наступного разу збереться у Мінську на початку грудня

    Речниця Леоніда Кучми анонсувала наступне засідання Тристоронньої контактної групи
    Чергове засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську відбудеться 5 грудня. Про це повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер. «Наступне засідання Тристоронньої контактної групи заплановано на 5 грудня», - сказала вона. Як повідомляв «Главком», у середу на
    • Вчора, 22:26
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    Мсце зустрічі&nbsp;контактної групи у Мінську
    Мсце зустрічі контактної групи у Мінську

    Речниця Леоніда Кучми анонсувала наступне засідання Тристоронньої контактної групи

    Чергове засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську відбудеться 5 грудня.

    Про це повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

    «Наступне засідання Тристоронньої контактної групи заплановано на 5 грудня», - сказала вона.

    Як повідомляв «Главком», у середу на переговорах у Мінську сторони конфлікту на Донбасі домовились про формат обміну полоненими.

    Також стало відомо, що бойовики продовжують зривати відкриття пункту пропуску «Золоте».

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