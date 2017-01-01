Контактна група наступного разу збереться у Мінську на початку грудня

Речниця Леоніда Кучми анонсувала наступне засідання Тристоронньої контактної групи

Чергове засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську відбудеться 5 грудня. Про це повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер. «Наступне засідання Тристоронньої контактної групи заплановано на 5 грудня», - сказала вона. Як повідомляв «Главком», у середу на