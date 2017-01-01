Контактна група наступного разу збереться у Мінську на початку грудня
- Вчора, 22:26
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Мсце зустрічі контактної групи у Мінську
Речниця Леоніда Кучми анонсувала наступне засідання Тристоронньої контактної групи
Чергове засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську відбудеться 5 грудня.
Про це повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
«Наступне засідання Тристоронньої контактної групи заплановано на 5 грудня», - сказала вона.
Як повідомляв «Главком», у середу на переговорах у Мінську сторони конфлікту на Донбасі домовились про формат обміну полоненими.
Також стало відомо, що бойовики продовжують зривати відкриття пункту пропуску «Золоте».