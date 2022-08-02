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Корабель із українським збіжжям пройшов «зелений коридор» у Чорному морі

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 13:55 glavcom.ua
Корабель із українським збіжжям пройшов «зелений коридор» у Чорному морі
Razoni вже наближався до берегів Туреччини
фото: usm.media

Туреччина очікує, що кожного дня українські порти залишатиме одне судно-зерновоз

Сьогодні, 2 серпні, перше судно з українським зерном успішно пройшло «зерновим коридором». Суховантаж Razoni зараз рухається до Стамбула, куди має прибути опівночі з 2 на 3 серпня. Далі корабель попрямує до Лівії. Про рух судна повідомив профільний портал Ukrainian Shipping Magazine (USM).

Також повідомляється, що 3 серпня у Стамбулі судно із зерном пройде огляд. Його спільно здійснять представники ООН, Туреччини, України та РФ.

«Станом на 02:00 2 серпня, Razoni перебував біля другої узгодженої «безпечної зони», неподалік румунської Суліни. Далі судно пройде протоку Босфор і попрямує в порт Тріполі (Ліван)», – уточнили аналітики USM.

За даними трекінгу MarineTraffic, до 13:00 2 серпня Razoni вже наближався до берегів Туреччини.

При цьому Туреччина очікує, що кожного дня українські порти залишатиме одне судно-зерновоз. Про це агенції Reuters розповів високопоставлений турецький чиновник.

«План полягає в тому, щоб судно відправлялося щодня... Якщо все піде за планом, деякий час експорт здійснюватиметься одним кораблем на день», – розповів чиновник.

Нагадаємо, 1 серпня, перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту. На його борту 26 тис тонн кукурудзи.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, на сьогодні черги на відправлення чекають 16 суден з українським продовольством.

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Теги: зерно море Туреччина війна окупація ООН

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