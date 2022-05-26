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    Корея допоможе Україні відбудовувати інфраструктуру

    Свириденко також повідомила, що провела зустріч із очільниками глобальних компаній, які готові підтримувати Україну у її відбудові та економічному розвитку - Корея допоможе Україні відбудовувати інфраструктуру
    Свириденко також повідомила, що провела зустріч із очільниками глобальних компаній, які готові підтримувати Україну у її відбудові та економічному розвитку
    фото: міністерство економіки

    Україна буде переймати корейський досвід промислової модернізації

    Республіка Корея може зробити свій внесок у відновлення України після завершення війни, зокрема – у відбудову зруйнованої інфраструктури. Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко за результатами зустрічі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі з представницею Офісу президента Кореї На Кьон-вон.

    За словами Свириденко, Україна також має намір збільшити постачання електромобілів, одним із провідних виробників яких є Корея, щоб частково перевести транспорт на альтернативні джерела енергії.

    «Також ми будемо переймати корейський досвід промислової модернізації, який сьогодні для нас надзвичайно актуальний», – додала вона.

    Свириденко також повідомила, що провела зустріч із очільниками глобальних компаній, які готові підтримувати Україну у її відбудові та економічному розвитку.

    «Це надзвичайна ініціатива організаторів форуму в Давосі, адже корпорації можуть зробити навіть більший внесок в економічне відновлення України, ніж уряди держав», – підкреслила урядовець.

    Перша віцепрем'єр-міністерка розповіла, що окремо обговорила з єврокомісаром з питань економіки Паоло Джентілоні питання інтеграції України до ЄС та лібералізації торгівлі з країнами Європейського Союзу.

    Нагадаємо, під час відкриття Всесвітнього економічного форуму в Давосі Юлія Свириденко представила план економічної перемоги України. Серед іншого це: повноправне членство України в ЄС; повний доступ України до ринків G7 та ЄС до 2030; розвиток військово-промислового комплексу та аерокосмічної промисловості та ін.

    Теги: ЄС росія окупанти Південна Корея війна ремонт Україна транспорт інфраструктура окупація Юлія Свириденко #stoprussia
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    Корея допоможе Україні відбудовувати інфраструктуру