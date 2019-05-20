Королева Єлизавета II привітала Зеленського



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20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського Фото: Прес-служба президента України

У посольстві заявили, що Королева Великої Британії «надіслала свої найкращі побажання» новому президенту України

Королева Великої Британії Єлизавета II привітала президента України Володимира Зеленського з нагоди інавгурації.

Про це 20 травня повідомляється на сторінці посольства Великої Британії в Україні у соцмережі Facebook.

«Сьогодні, з нагоди інавгурації Її Величність Королева Великої Британії надіслала свої найкращі побажання новому президенту України Володимиру Зеленському», - заявили в посольстві.

Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд. Також дружина і батьки Зеленського були присутні у Верховній Раді на церемонії інавгурації. Мати і батько новообраного глави держави сиділи біля першого президента незалежної України - Леоніда Кравчука.

Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.

Зеленський вже склав присягу і став шостим президентом.

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