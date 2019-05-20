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    Королева Єлизавета II привітала Зеленського

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    <p>20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського</p> - Королева Єлизавета II привітала Зеленського

    20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського

    Фото: Прес-служба президента України

    У посольстві заявили, що Королева Великої Британії «надіслала свої найкращі побажання» новому президенту України

    Королева Великої Британії Єлизавета II привітала президента України Володимира Зеленського з нагоди інавгурації.

    Про це 20 травня повідомляється на сторінці посольства Великої Британії в Україні у соцмережі Facebook.

    «Сьогодні, з нагоди інавгурації Її Величність Королева Великої Британії надіслала свої найкращі побажання новому президенту України Володимиру Зеленському», - заявили в посольстві.

    Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

    На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд. Також дружина і батьки Зеленського були присутні у Верховній Раді на церемонії інавгурації. Мати і батько новообраного глави держави сиділи біля першого президента незалежної України - Леоніда Кравчука.

    Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна. 

    Зеленський вже склав присягу і став шостим президентом.

     Читайте також: Інавгураційна промова Володимира Зеленського
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