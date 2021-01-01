Королева Данії вакцинувалася від коронавірусу

Королеву вирішили прищепити, хоча вона не входить до переліку осіб, які підпадають під першочегову вакцинацію

Королева Данії Маргрете II в п'ятницю, 1 січня, вакцинувалася від коронавірусу.

Про це повідомляє видання DR.

Як зазначається, 80-річній королеві запропонували вакцинуватися через те, що в її віці коронавірус з великим ризиком може викликати ускладнення, а також – тому, що вона за своїми посадовими функціями зустрічається з великою кількістю людей.

При цьому в Данії в першу чергу вакцинують мешканців будинків для людей похилого віку та персонал, другими – осіб старше 65 років, які отримують вдома допомогу від соцслужб, третіми – осіб у віці від 85 років.

Але журналісти зазначають, що жителі Данії в цілому схвалюють те, що королева, як перша особа держави, отримала вакцину серед перших.

У данській королівській родині вже були випадки зараження коронавірусом – у середині грудня хворів онук королеви, принц Крістіан. В інших членів сім'ї тести виявилися негативними, і Різдво вони святкували вже разом.

Як повідомляв «Главком», МОЗ України уклало угоду на постачання вакцини компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за одну дозу.

Між тим, Угорщина відмовилася купувати російську вакцину проти Covid-19.