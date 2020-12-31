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    У світі

    Британська королева підписала закон про угоду з ЄС

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    Єлизавета II підписала закон про угоду з ЄС - Британська королева підписала закон про угоду з ЄС
    Єлизавета II підписала закон про угоду з ЄС
    Фото: Victoria Jones/PA Wire/dpa

    Після підпису Єлизавети II Британія завершила процес ратифікації угоди з Європейським Союзом

    Британська королева Єлизавета II підписала законопроект про відносини Лондона і Брюсселя після Brexit. Таким чином, угода про торгівлю та співробітництво з Євросоюзом набула чинності.

    Про це повідомляє агентство dpa з посиланням на спікера Палати громад британського парламенту Ліндсі Хойла.

    Як зазначив Хойл, після підпису монарха Сполучене Королівство завершило зі свого боку процес ратифікації угоди з ЄС.

    Цей документ визначатиме умови взаємовідносин між сторонами з 1 січня 2021 року – коли перестане діяти так званий перехідний період, і Brexit буде остаточно реалізований: Британія залишить єдиний ринок і митний союз ЄС.

    Нагадаємо, що британські піддані проголосували за вихід з Євросоюзу ще влітку 2016 року. Опівночі на 1 лютого 2020 року Британія покинула ЄС. Але ось умови «розлучення» за чотири з половиною роки узгодити не вдавалось.

    Лондон мав до кінця 2020 року укласти з Брюсселем торгову угоду. В іншому разі на країну очікував би «жорсткий» сценарій — 1 січня 2021 року Британія і ЄС у торгівлі перейшли б на умови Світової організації торгівлі, а замість нинішньої абсолютно безперешкодної торгівлі могли зʼявитися мита, тарифи, квоти та митні пости.

    Раніше повідомлялося про те, що на тлі повідомлень про узгодження угоди, курс британського фунта зріс на 1% відносно долара.

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    Теги: ЄС тарифи Королева Єлизавета II ринок закон Brexit Велика Британія
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