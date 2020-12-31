Британська королева підписала закон про угоду з ЄС

Після підпису Єлизавети II Британія завершила процес ратифікації угоди з Європейським Союзом

Британська королева Єлизавета II підписала законопроект про відносини Лондона і Брюсселя після Brexit. Таким чином, угода про торгівлю та співробітництво з Євросоюзом набула чинності.

Про це повідомляє агентство dpa з посиланням на спікера Палати громад британського парламенту Ліндсі Хойла.

Як зазначив Хойл, після підпису монарха Сполучене Королівство завершило зі свого боку процес ратифікації угоди з ЄС.

Цей документ визначатиме умови взаємовідносин між сторонами з 1 січня 2021 року – коли перестане діяти так званий перехідний період, і Brexit буде остаточно реалізований: Британія залишить єдиний ринок і митний союз ЄС.

Нагадаємо, що британські піддані проголосували за вихід з Євросоюзу ще влітку 2016 року. Опівночі на 1 лютого 2020 року Британія покинула ЄС. Але ось умови «розлучення» за чотири з половиною роки узгодити не вдавалось.

Лондон мав до кінця 2020 року укласти з Брюсселем торгову угоду. В іншому разі на країну очікував би «жорсткий» сценарій — 1 січня 2021 року Британія і ЄС у торгівлі перейшли б на умови Світової організації торгівлі, а замість нинішньої абсолютно безперешкодної торгівлі могли зʼявитися мита, тарифи, квоти та митні пости.

Раніше повідомлялося про те, що на тлі повідомлень про узгодження угоди, курс британського фунта зріс на 1% відносно долара.