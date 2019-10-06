Джонсон піде у відставку, тільки якщо його звільнить Королева Великої Британії, – Sunday Times



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Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон

Прем’єр Британії не піде з посади навіть у тому випадку, якщо буде доведено, що він порушив закон

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон відмовився йти у відставку поки його не звільнить Королева Єлизавета ІІ.

Про це повідомляє The Sunday Times.

Згідно з повідомленням, Джонсон не піде у відставку, якщо Європейський Союз відхилить його умови щодо Brexit, або якщо парламент висловить йому вотум недовіри.

Також прем’єр Британії не піде з посади навіть у тому випадку, якщо буде доведено, що він порушив закон.

«Поки поліція не з’явиться біля дверей Даунінг-стріт, 10 (резиденція прем’єр-міністра Бориса Джонсона, – ред.) з ордером на арешт прем’єр-міністра, він не піде (з посади – ред.)», – заявив один його з представників.

Зазначається, що британські депутати обговорювали можливість призначення на посаду прем’єр-міністра спікера Палати громад Джона Беркоу. Однак депутати засумнівалися, що Беркоу зможе заручитися підтримкою більшості.

Нагадаємо, 28 вересня, Адміністрація Лондона передала в правоохоронні органи інформацію про можливе зловживання владою з боку прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, яку він згодом відкинув.

Глава уряду Великої Британії Борис Джонсон зробив останню пропозицію ЄС щодо Brexit.