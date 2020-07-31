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    Міністр фінансів розповів, яким буде держбюджет-2021

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    Міністр фінансів розповів, яким буде держбюджет-2021

    За словами міністра, проект бюджету 2021 буде мати «стимулюючий характер для економіки»

    Державний бюджет 2021 року буде, перш за все, реалістичним й таким, що  стимулюватиме економіку. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко, передає пресслужба Мінфіну.

    Так, міністр розповів, яким має бути бюджет 2021 року: «Перш за все реалістичним, бо він не тільки має бути схваленим, а й реальним для виконання. Для прикладу, по цьогорічному бюджету — у нас з травня 100% виконання бюджетного розпису по доходам, перевиконання у червні. І ось вже кінець липня — ми також очікуємо перевиконання доходів загального фонду держбюджету більше 4 млрд грн. Все це є результатом проведених нами змін у фіскальній системі держави: ми ефективно боремося з тіньовими схемами і маємо додаткові надходження в бюджет. Перед податковими і митними органами поставлено відповідне завдання за підсумками року. Для нас це вкрай необхідно, щоб закрити відставання у дохідній частині бюджету, яка нам залишилась у спадок».

    За словами Марченка, проект бюджету 2021 буде мати стимулюючий характер для економіки.

    «Вже у 4 кварталі цього року ми очікуємо поступове відновлення економіки. У 2021 році очікуються пожвавлення економічної динаміки. Це буде бюджет зростання добробуту громадян та економіки країни», — наголосив міністр фінансів.

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    інфляція економіка міністр бюджет бізнес Сергій Марченко
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