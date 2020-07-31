Іспанія знову перетворюється на осередок поширення коронавірусу



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Аналітики зараховують до причин численних несподіваних спалахів коронавірусу у різних регіонах країни звичку іспанців розслаблятися в сезон відпусток

В країні нараховується 361 осередок коронавірусу

В Іспанії за минулі два тижні заразилися 24034 особи, за останню добу - 1153.

За даними міністерства охорони здоров'я, станом на 31 липня нараховується 361 осередок коронавірусу.

Аналітики зараховують до причин численних несподіваних спалахів коронавірусу у різних регіонах країни звичку іспанців розслаблятися в сезон відпусток: їхню пристрасть до подорожей і до різного роду масових свят і розваг.

Також на поширення інфекції впливає небувалий в цьому році наплив нелегальних мігрантів з країн, де пандемія в розпалі, і приїзд сезонних робітників-іноземців, задіяних у сфері сільського господарства.

Спалахи Covid-19 від Севільї до Гранади

Осередки захворювання, за даними міністерства охорони здоров'я, спостерігаються по всій країні, хоча найбільше число заражень виявлено в таких регіонах як Арагон, Каталонія, Мадрид і Мурсія. В Андалуcіі, наприклад, спалахи є і на курортах узбережжя, й у великих містах - Севільї, Гранаді і Кордові. В останній заразилося відразу 110 осіб - відвідувачі нічної дискотеки. Німецький Інститут Роберта Коха в п'ятницю, 31 липня, навіть включив іспанські регіони Арагон, Каталонія та Наварра до переліку зон ризику, після повернення з яких німці обов'язково мають проходити тестування на коронавірус.

Як пояснив DW співробітник координаційного центру МОЗ з боротьби з епідеміями Хав'єр Посо, інфіковані COVID-19 в останній місяць «значно помолодшали». Якщо раніше їхній середній вік становив 54 роки, то тепер - 34. За словами Посо, «інший вельми характерний випадок захворювання» стався в Мадриді, де в одному з барів заразилися відразу 55 гостей, які святкували день народження родича.

А в містечку Торрехон-де-Ардос поблизу столиці захворіли 57 учасників церковного свята. Виявилися інфікованими і восьмеро гостей сімейної вечері в Мадриді, і 16 футболістів з команди мадридського передмістя Фуенлабрада, а також 35 учасників турпоходу столичною провінцією. Небезпечним осередком зараження стало також передмістя міста Пальма на острові Майорка, де ночами збиралася молодь.

Нові носії вірусу

Пом'якшення міграційної політики урядом Іспанії також негативно позначилося на поширенні коронавірусу, каже доктор Посо. Приваблені можливістю отримати грошову допомогу для безробітних, вселитися в порожню квартиру - тепер за це іспанці не карають - і обіцянкою швидко отримати європейський дозвіл на проживання, в країну ринули тисячі мігрантів з Африки.

Як приклад лікар навів ситуацію в Картахені, провінція Мурсія, куди тільки минулої неділі прибули на човнах півтисячі африканців. У 34 з них було виявлено Covid-19. Однак багато хто з прибулих не захотів перебувати в 14-денному карантині і розбігся. Не дивно, зазначив Посо, що Мурсія є одним з основних осередків коронавірусу. Аналогічна ситуація склалася і в інших прибережних зонах - Валенсії й Андалусії - куди прибувають мігранти.

Ще одним джерелом зараження, за даними міністерства охорони здоров'я, є іноземні сезонні робітники - з Північної Африки і Східної Європи, які приїхали на збирання фруктів і овочів. Саме з ними, як з'ясувалося, пов'язаний спалах захворюваності в провінції Льєйда, Уеска й Альбасете. Вони, як правило, живуть скупчено, часом у тимчасових таборах без належних санітарних умов, що сприяє поширенню коронавірусу, каже Посо.

Як іспанці ставляться до заходів уряду

Повідомлення про нові спалахи Covid-19 «більшість іспанців зустріли без паніки», розповів в бесіді з DW співробітник Мадридського центру соціологічних досліджень Карлос Варгас Креспо.

Як свідчать опитування, вжиті владою заходи не викликають у населення жорсткої критики, як це було минулої весни, в самий розпал пандемії. Приміром, не критикується навіть розпорядження влади Мадрида, Барселони й Андалусії носити - під загрозою штрафу в 100 євро - маски в громадських місцях - причому в Андалусії навіть на пляжах.

Ніхто не скуповує, як навесні, продукти і туалетний папір про запас, не намагається втекти за кордон, каже соціолог. Тепер у людей є досвід, як не заразитися, і є можливість купити раніше дефіцитні захисні засоби - маски, рукавички та спиртовий гель. Хоча, відповідно до опитувань громадської думки, люди вкрай стривожені економічними наслідками пандемії. Адже вона, наприклад, паралізувала головну галузь Іспанії - іноземний туризм. Тож тисячі іспанців залишилися без заробітку і живуть на тимчасову державну допомогу.

Заходи боротьби з поширенням коронавірусу ухвалюються виключно регіональною владою, оскільки уряд делегував їй це право. Наприклад, у Мадриді обмежена за часом робота дискотек, а в Барселоні вони взагалі закриті на два тижні.

У цих містах людям заборонено збиратися компаніями понад десять людей, будь-то міський бульвар, ресторан або приватна квартира. Повний карантин із забороною покидати без особливої потреби житло запроваджено лише в районі Сегріа, провінція Льєйда.

До відома, у світі станом на ранок 31 липня зафіксовано понад 17,4 мільйонів випадків коронавірусу Covid-19. Загалом з 17 476 105 випадків Covid-19 676 759 - летальні, 10 939 473 осіб одужали. 1% або 66 372 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані. Протягом минулої доби у світі від Covid-19 померла 6 221 людина. Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (4 634 985), Бразилія (2 613 789) та Індія (1 639 350).

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 31 липня зафіксовано 1090 нових випадків коронавірусу, це на 107 випадків менше, ніж учора (1197).