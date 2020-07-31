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    У світі

    У світі зареєстрували понад 17,4 млн випадків коронавірусу

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    Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (4 634 985), Бразилія (2 613 789) та Індія (1 639 350) - У світі зареєстрували понад 17,4 млн випадків коронавірусу
    Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (4 634 985), Бразилія (2 613 789) та Індія (1 639 350)

    Загалом від початку пандемії 676 759 людей померли і 10 939 473 осіб одужали

    У світі станом на ранок 31 липня зафіксовано понад 17,4 мільйонів випадків коронавірусу Covid-19.

    Про це свідчать дані сайту Worldometer.

    Як зазначається, загалом з 17 476 105 випадків Covid-19 676 759 - летальні, 10 939 473 осіб одужали.

    1% або 66 372 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані.

    Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

    Протягом минулої доби у світі від Covid-19 померла 6 221 людина.

    Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (4 634 985), Бразилія (2 613 789) та Індія (1 639 350).

    За ніч було зареєстровано 12 802 нових випадки, з них 7 730 в Мексиці і більше тисячі в Казахстані та Болівії.

    Також з початку нової доби у світі внаслідок пандемії коронавірусу померли 792 особи, найбільша їх кількість припадає на Мексику — 639.

    Як повідомлялося, станом на 30 липня в Україні лабораторно підтверджені 68 794 випадки COVID-19, за добу — 1 197 нових.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      68794
    • Одужали
      38154
    • Хворіють
      28967
    • Померли
      1673

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 30 липня зафіксовано 1197 нових випадків коронавірусу, це на 175 випадків більше, ніж учора (1022). 

    США Індія Бразилія хвороби вірус коронавірус
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