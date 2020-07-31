У світі зареєстрували понад 17,4 млн випадків коронавірусу
Загалом від початку пандемії 676 759 людей померли і 10 939 473 осіб одужали
У світі станом на ранок 31 липня зафіксовано понад 17,4 мільйонів випадків коронавірусу Covid-19.
Про це свідчать дані сайту Worldometer.
Як зазначається, загалом з 17 476 105 випадків Covid-19 676 759 - летальні, 10 939 473 осіб одужали.
1% або 66 372 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані.
Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.
Протягом минулої доби у світі від Covid-19 померла 6 221 людина.
Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (4 634 985), Бразилія (2 613 789) та Індія (1 639 350).
За ніч було зареєстровано 12 802 нових випадки, з них 7 730 в Мексиці і більше тисячі в Казахстані та Болівії.
Також з початку нової доби у світі внаслідок пандемії коронавірусу померли 792 особи, найбільша їх кількість припадає на Мексику — 639.
Як повідомлялося, станом на 30 липня в Україні лабораторно підтверджені 68 794 випадки COVID-19, за добу — 1 197 нових.
-
Всього68794
-
Одужали38154
-
Хворіють28967
-
Померли1673
Нагадаємо, в Україні станом на ранок 30 липня зафіксовано 1197 нових випадків коронавірусу, це на 175 випадків більше, ніж учора (1022).