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    У світі

    На Кіпрі вводять комендантську годину через коронавірус

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    Комендантська година в округах буде запроваджена до 9 листопада

    Міністр охорони здоров'я Кіпру Константінос Іоанну заявив, що в округах Лімасол і Пафос з 23 жовтня вводиться комендантська година.

    Про це повідомляє Cyprus Mail.

    Таке рішення було прийняте у зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусної інфекції.

    За словами Іоанну, комендантська година в округах буде запроваджена до 9 листопада.

    «Пересування громадян заборонено з 23:00 до 5:00, за винятком поїздок по невідкладним медичним причинам, в аптеку або лікарню і назад, або в службових цілях при пред'явленні відповідної довідки або доказів», – сказав міністр.

    Він також додав, що використання масок буде обов'язковим на всіх територіях, в тому числі на відкритих майданчиках.

    Нагадаємо, у Польщі за минулу добу коронавірус виявили у понад 12 тис. людей.

    Також у Німеччині друга хвиля закупівлі туалетного паперу через спалах Covid-19.

    міністр Кіпр коронавірус комендантська година
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