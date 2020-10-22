На Кіпрі вводять комендантську годину через коронавірус



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Комендантська година в округах буде запроваджена до 9 листопада

Міністр охорони здоров'я Кіпру Константінос Іоанну заявив, що в округах Лімасол і Пафос з 23 жовтня вводиться комендантська година.

Про це повідомляє Cyprus Mail.

Таке рішення було прийняте у зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусної інфекції.

За словами Іоанну, комендантська година в округах буде запроваджена до 9 листопада.

«Пересування громадян заборонено з 23:00 до 5:00, за винятком поїздок по невідкладним медичним причинам, в аптеку або лікарню і назад, або в службових цілях при пред'явленні відповідної довідки або доказів», – сказав міністр.

Він також додав, що використання масок буде обов'язковим на всіх територіях, в тому числі на відкритих майданчиках.

Нагадаємо, у Польщі за минулу добу коронавірус виявили у понад 12 тис. людей.

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