30 старших офіцерів, сім осіб посмертно: Президент нагородив героїв війни

105 учасників російсько-української війни отримали ордени та медалі за боротьбу проти російських окупантів

Президент Володимир Зеленський нагородив державними орденами та медалями рядових, старшин та офіцерів Збройних сил України, які дали гідну відсіч рашистським агресорам. Про це йдеться в указі глави держави №157/2022.

Президент відзначив «особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі» рядових та офіцерів.

Усього цим указом нагороджено 105 військових, з них 30 представляють старший офіцерський склад.

Сім воїнів були нагороджені посмертно.

Найвищу нагороду отримав підполковник Віктор Скатерний.

Увесь список нагороджених

Орденом Богдана Хмельницького І ступеня:

Скатерного Віктора Анатолійовича — підполковника.

Оорденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня:

Васильєва Дмитра Миколайовича — підполковника;

Гончарука Олега Миколайовича — полковника.

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня;

Благовісного Вадима Андрійовича — капітана;

Василюка Олександра Вікторовича — майора;

Вовка Владислава Володимировича — старшого лейтенанта;

Горкуненка Дмитра Олександровича — майора;

Деркача Владислава Олексійовича — старшого лейтенанта;

Живета Олексія Миколайовича — майора;

Жуйка Владислава Володимировича — капітана;

Кормашова Олександра Володимировича — полковника;

Кукурбу Олександра Васильовича — капітана;

Лавринюка Антона Анатолійовича — підполковника;

Лазаренка Ростислава Павловича — майора;

Лещинського Вадима Анатолійовича — капітана;

Могильного Володимира Миколайовича — полковника;

Мороза Вадима Сергійовича (посмертно) — капітана;

Нагая Богдана Богдановича — старшого лейтенанта;

Овсієнка Євгенія Руслановича — старшого лейтенанта;

Отрощенка Андрія Володимировича — майора;

Пархоменка Єгора Андрійовича — капітана;

Понятова Олександра Миколайовича — полковника;

Середюка Єгора Васильовича — капітана;

Солодухіна Олега Сергійовича — старшого лейтенанта;

Степанова Євгенія Володимировича — молодшого лейтенанта;

Ткаченка Олексія Юрійовича — старшого лейтенанта;

Широких Олександра Юрійовича — підполковника.

Орденом «За мужність» ІІ ступеня:

В’юна Тараса Анатолійовича — лейтенанта.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня

Амірова Олега Володимировича — сержанта;

Андріанова Максима Олександровича — старшого солдата;

Безуглого Михайла Олександровича — молодшого сержанта;

Бицюка Василя Івановича — молодшого сержанта;

Блинзу Вадима Сергійовича (посмертно) — солдата;

Васюка Ігоря Володимировича — майора;

Герасимчука Віталія Вікторовича — молодшого сержанта;

Дворського Олександра Михайловича — сержанта;

Запорожана Олександра Сергійовича — солдата;

Заріцького Владислава Володимировича — старшого солдата;

Ільченка Романа Григоровича — старшого солдата;

Карнюшина Владислава Васильовича — старшого матроса;

Карпенка Олега Васильовича — старшого солдата;

Ковальчука Анатолія Павловича — старшого солдата;

Королевича Олександра Костянтиновича (посмертно) — лейтенанта;

Кошмака Вадима Сергійовича — молодшого сержанта;

Лозка Валерія Миколайовича — головного сержанта;

Маліновського Сергія Вікторовича — сержанта;

Меринова Євгенія Олександровича — старшого солдата;

Місайлова Віталія Леонідовича — підполковника;

Нікітіна Дмитра Євгеновича — старшого сержанта;

Новицького Олексія Валерійовича — солдата;

Овчаренка Віталія Вікторовича — сержанта;

Опанасюка Андрія Федоровича — сержанта;

Основу Олега Олександровича (посмертно) — лейтенанта;

Павловського Владислава Анатолійовича — сержанта;

Паська Владислава Григоровича — солдата;

Підплету Віталія Володимировича — старшого сержанта;

Плавка Артура Олеговича — молодшого сержанта;

Погорєлова Владислава Геннадійовича (посмертно) — сержанта;

Пономаренка Івана Вікторовича — старшого солдата;

Пономарьова Андрія Олександровича — майора;

Приходька Олександра Віталійовича (посмертно) — солдата;

Рибалка Дмитра В’ячеславовича — майора;

Рудича Юрія Васильовича — молодшого сержанта;

Самара Володимира Миколайовича — старшого солдата;

Самініна Анатолія Анатолійовича — старшого солдата;

Скринніка Олексія Анатолійовича — солдата;

Солошенкова Костянтина Юрійовича (посмертно) — солдата;

Стасенка Дмитра Олександровича — старшого солдата;

Стафікопула Дем’яна Анатолійовича — молодшого лейтенанта;

Степанова Олександра Павловича — старшого солдата;

Тристана Андрія Вікторовича — полковника;

Фурмана Олега Анатолійовича — старшого солдата;

Шарабуна Івана Івановича — солдата.

Орденом Данила Галицького:

Саву Павла Вікторовича — капітана 3 рангу.

Медаллю «За військову службу Україні»:

Бабаєва Андрія Вадимовича — солдата;

Балабуху Олексія Сергійовича — підполковника;

Бідника Дмитра Сергійовича — молодшого сержанта;

Бологова Андрія Вікторовича — майора;

Ворошилова Сергія Сергійовича — підполковника;

Гамова Євгена Федоровича — майора;

Герасимчука Андрія Анатолійовича — капітана;

Гірного Владислава Романовича — солдата;

Гребченка Віталія Вікторовича — майора;

Гріневича Олександра Олеговича — молодшого сержанта;

Гуліватого Ростислава Дмитровича — солдата;

Добровольського Дмитра Дмитровича — підполковника;

Ковальчука Андрія Святославовича — підполковника;

Комара Олександра Миколайовича — старшого солдата;

Ксьондза Степана Івановича — підполковника;

Леонова Святослава Володимировича — штаб-сержанта;

Максимкіна Євгена Анатолійовича — майора;

Матвієнка Олега Анатолійовича — матроса;

Невмержицького Олександра Сергійовича — старшого матроса;

Олексієнка Олександра Петровича — старшого солдата;

Пухкала Євгена Івановича — капітана;

Слиша Олександра Олександровича — підполковника;

Солощука Олександра Сергійовича — старшого матроса;

Фещенка Антона Андрійовича — солдата;

Фоміна Миколу Івановича — старшого матроса.

Медаллю «Захиснику Вітчизни»:

Дорошенка Віталія Андрійовича — капітана 3 рангу;

Кружкова Віталія Олександровича — старшого матроса;

Кулика Андрія Миколайовича — підполковника;

Лисого Романа Миколайовича — старшого матроса;

Матвєєва В’ячеслава Алімовича — штаб-сержанта;

Феся Максима Сергійовича — старшого матроса.

Нагадаємо, раніше у своєму відеозверненні президент анонсував це нагородження героїв російсько-української війни.