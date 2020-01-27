Коронавірус: посольство України в Китаї оприлюднило телефони «гарячих ліній»



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Дипломати дали поради українцям, які зараз перебувають у Китаї

Посольство України в Китаї у зв'язку з поширенням у країні коронавірусу рекомендує громадянам України у разі нагальної потреби невідкладно звертатися на телефони «гарячих ліній» диппредставництва та Міністерства закордонних справ.

Відповідну пораду оприлюднено на сайті посольства.

«У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися за номерами «гарячих ліній» до Посольства України в КНР (+8613701230647), або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: + 38 044 238 16 57, адреса електронної пошти [email protected]», - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, пов’язаною з поширенням у Китаї захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), громадянам України рекомендується при плануванні подорожі до КНР чи всередині країни уточнювати актуальну епідеміологічну ситуацію в регіоні відвідання й утримуватись від поїздки до м.Ухань (пров.Хубей), в якому є найбільший ризик зараження.

Тим громадянам України, які вже перебувають на території Китаю, українські дипломати радять вживати лише належним чином термічно оброблені продукти тваринного походження та рибу, уникати контакту з тваринами (живими або мертвими), а також не відвідувати ринки із продажу м’яса, цирки, зоопарки, тваринницькі ферми тощо.