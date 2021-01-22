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    Коронавірус у світі: хворобу виявили у понад 98 млн людей

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    Кількість смертей від Covid-19 зросла до 2,1 млн осіб - Коронавірус у світі: хворобу виявили у понад 98 млн людей
    Кількість смертей від Covid-19 зросла до 2,1 млн осіб
    Фото з відкритих джерел

    Від початку пандемії від коронавірусу одужали понад 70 млн осіб

    У світі станом на 22 січня коронавірус зафіксували у понад 98 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometer.

    Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 2,1 млн осіб, а одужали від хвороби 70,4 млн людей.

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    У світі за останню добу також підтверджено 633 857 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема 230 265 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.

    У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків Covid-19 є Іспанія, Великобританія, Франція та Німеччина. Україна зараз на 11 місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 24 місці.

    Продовжують боротися з хворобою понад 24 мільйони людей.

    До відома, у Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що другий рік пандемії Covid-19 може бути більш жорстким, ніж перший.

    Як повідомлялося, в Україні за добу, 20 січня, виявлено 5 583 нових хворих на коронавірус. Також за минулу добу: госпіталізовано – 1 811 осіб, летальних випадків – 241, одужало – 13 981 особа. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 177 621 особа, одужало – 914 730 осіб, летальних випадків – 21 499, проведено ПЛР-тестувань – 6 034 418.

    Теги: хвороби вірус коронавірус
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