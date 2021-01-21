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    Оперативні дані МОЗ. Коронавірус за добу виявили у понад 5,5 тис. людей

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    За весь час пандемії захворіло 1 177&nbsp;621 особа - Оперативні дані МОЗ. Коронавірус за добу виявили у понад 5,5 тис. людей
    За весь час пандемії захворіло 1 177 621 особа
    Фото: DW

    За добу від коронавірусу одужало майже 14 тис. людей

    В Україні за минулу добу, 20 січня, виявлено 5 583 нових хворих на коронавірус. Це на 1 200 людей більше, ніж попередньої доби (4 383).  Зокрема, захворіли 173 дитини та 229 медпрацівників. Такі цифри повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 1 811 осіб;
    • летальних випадків – 241;
    • одужало – 13 981 особа;
    • здійснено тестувань за добу – 41 597 (зокрема методом ПЛР – 24 504, методом ІФА – 17 093).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 177 621 особа;
    • одужало – 914 730 осіб;
    • летальних випадків – 21 499;
    • проведено ПЛР-тестувань – 6 034 418.
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    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) та Дніпропетровській (295) областях.

    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • м. Київ – 595 випадків;
    • Вінницька область – 186 випадків;
    • Волинська область – 154 випадки;
    • Дніпропетровська область – 295 випадків;
    • Донецька область – 280 випадків;
    • Житомирська область – 184 випадки;
    • Закарпатська область – 127 випадків;
    • Запорізька область – 358 випадків;
    • Івано-Франківська область – 177 випадків;
    • Київська область – 235 випадків;
    • Кіровоградська область – 41 випадок;
    • Луганська область – 124 випадки;
    • Львівська область – 337 випадків;
    • Миколаївська область – 170 випадків;
    • Одеська область – 223 випадки;
    • Полтавська область – 244 випадки;
    • Рівненська область – 251 випадок;
    • Сумська область – 261 випадок;
    • Тернопільська область – 150 випадків;
    • Харківська область – 302 випадки;
    • Херсонська область – 101 випадок;
    • Хмельницька область – 202 випадки;
    • Черкаська область – 162 випадки;
    • Чернівецька область – 209 випадків;
    • Чернігівська область – 215 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Як повідомлялося, у світі станом на 21 січня коронавірус зафіксували у понад 97,3 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 2 млн осіб, а одужали від хвороби 69,8 млн людей.

    Теги: Київ Максим Степанов хвороби вірус коронавірус
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