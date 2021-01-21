Оперативні дані МОЗ. Коронавірус за добу виявили у понад 5,5 тис. людей
За добу від коронавірусу одужало майже 14 тис. людей
В Україні за минулу добу, 20 січня, виявлено 5 583 нових хворих на коронавірус. Це на 1 200 людей більше, ніж попередньої доби (4 383). Зокрема, захворіли 173 дитини та 229 медпрацівників. Такі цифри повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 811 осіб;
- летальних випадків – 241;
- одужало – 13 981 особа;
- здійснено тестувань за добу – 41 597 (зокрема методом ПЛР – 24 504, методом ІФА – 17 093).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 177 621 особа;
- одужало – 914 730 осіб;
- летальних випадків – 21 499;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 034 418.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) та Дніпропетровській (295) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 595 випадків;
- Вінницька область – 186 випадків;
- Волинська область – 154 випадки;
- Дніпропетровська область – 295 випадків;
- Донецька область – 280 випадків;
- Житомирська область – 184 випадки;
- Закарпатська область – 127 випадків;
- Запорізька область – 358 випадків;
- Івано-Франківська область – 177 випадків;
- Київська область – 235 випадків;
- Кіровоградська область – 41 випадок;
- Луганська область – 124 випадки;
- Львівська область – 337 випадків;
- Миколаївська область – 170 випадків;
- Одеська область – 223 випадки;
- Полтавська область – 244 випадки;
- Рівненська область – 251 випадок;
- Сумська область – 261 випадок;
- Тернопільська область – 150 випадків;
- Харківська область – 302 випадки;
- Херсонська область – 101 випадок;
- Хмельницька область – 202 випадки;
- Черкаська область – 162 випадки;
- Чернівецька область – 209 випадків;
- Чернігівська область – 215 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомлялося, у світі станом на 21 січня коронавірус зафіксували у понад 97,3 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 2 млн осіб, а одужали від хвороби 69,8 млн людей.