Київ у лідерах в Україні за кількістю виявлених нових хворих на коронавірус

У столиці за добу понад 450 нових випадків Covid-19

За минулу добу, 20 травня, у Києві коронавірус виявлено у 453 людей. Це на 20 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 19 травня було 433 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 203780 випадків захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 140267 осіб (за добу 20 травня 2307)

померли 4994 особи (за добу 11).

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 123450 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 348 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 295 осіб.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 115034 особи (за добу 20 травня 800),

померли 2626 людей (за добу 8).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2175382 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 20 травня зафіксовано 4984 хворих на коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354), та Київській (348) областях.

Нагадаємо, за добу 19 травня в Києві виявили 433 хворих на коронавірус, померли 11 осіб.

Відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із 1 травня у Києві скасовано «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

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