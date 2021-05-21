Київ у лідерах в Україні за кількістю виявлених нових хворих на коронавірус
У столиці за добу понад 450 нових випадків Covid-19
За минулу добу, 20 травня, у Києві коронавірус виявлено у 453 людей. Це на 20 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 19 травня було 433 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 203780 випадків захворювання на Covid-19.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали 140267 осіб (за добу 20 травня 2307)
- померли 4994 особи (за добу 11).
У Київській області від початку епідемії зафіксовано 123450 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 348 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 295 осіб.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу 115034 особи (за добу 20 травня 800),
- померли 2626 людей (за добу 8).
Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2175382 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 20 травня зафіксовано 4984 хворих на коронавірус.
За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354), та Київській (348) областях.
Нагадаємо, за добу 19 травня в Києві виявили 433 хворих на коронавірус, померли 11 осіб.
Відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із 1 травня у Києві скасовано «червоний» рівень епідемічної небезпеки.