Вакцина від Зеленського і Степанова: ти або захворієш, або ні після щеплення – шанси рівні

Хто поверне здоров’я тим, хто вколеться і зробить гірше собі?

Ефективність китайської вакцини Sinovac трохи більше 50%.

Тобто ти або захворієш, або ні після укола – шанси рівні.

Однак саме цю вакцину одноосібно захотіли Зеленський і Степанов, і уже віддали мільярд.

Хоча сьогодні на свіжому брифінгу Степанов обіцяє гроші повернути, якщо ефективність вакцини буде нижче 70%. Так, а хто поверне здоров’я тим, хто вколеться і зробить гірше собі? Особливо цинічно, коли уряд місяць тому обіцяв у першу чергу колоти цією вакциною лікарів. Тобто, щоб ті, хто лишився в строю - теж лягли з короною у разі невдачі. І в майже 50%.

Ще одна деталь. Як і в темі з російським фуфломіцином, так і в темі з китайською вакциною стирчать вуха Раїси Богатирьової. Саме дотична до неї компанія «Лекхім» призначена постачальником китайських настоянок на єжах.

Я розумію, що Рая потребує пластичних хірургів і бутиків валентіно. Але якого х*ра із бюджету воюючої країни видирають мільярди то на китайське, то на російське г**но? Якщо через 6-8 місяців доведеться удруге за такі суми купувати уже якісну вакцину, якою прив‘ється вся Європа. Той же Pfizer, яким уже прививаються небагаті Молдова і Албанія.

Вангую, що нинішні танці Степанова з Медведчуком і Богатирьовою закінчаться тим, що після 25.01 всі слатимуть нах локдауни і обмеження. А план вакцинації, навіть адекватною вакциною у майбутньому — буде зірвано. Бо наш чудовий уряд зробив усе, щоб народ не лише не носив маски. А й боявся медицини з тінями схематозників як вогню.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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