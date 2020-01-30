  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У США зафіксували перший випадок зараження коронавірусом людини, яка не була в Китаї

    • Розсилка
    У США зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом від людини до людини - У США зафіксували перший випадок зараження коронавірусом людини, яка не була в Китаї
    У США зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом від людини до людини

    Захворів чоловік, дружина якого нещодавно повернулася з поїздки в Ухань

    У Сполучених Штатах Америки зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом від людини до людини.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Як пише видання, це вже шостий офіційно підтверджений випадок захворювання коронавірусом з Китаю на території США.

     Інші п’ятеро були туристами, які захворіли після повернення в США з Китаю. Останній пацієнт не був у Китаї.

    Захворів чоловік, дружина якого нещодавно повернулася з поїздки в Ухань. Жінка приїхала з Центрального Китаю 13 січня, і минулого тижня потрапила в лікарню з симптомами, де їй діагностували вірусне захворювання.

    Вона та її чоловік обидва у віці 60 років, госпіталізовані.

    Раніше у МОЗ повідомили, що маски не дають стовідсоткового захисту від інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом, тому використовувати їх слід разом з іншими засобами захисту.

    До слова, у Китаї з рекордною швидкістю добудували лікарню для хворих на новий коронавірус.

    Також зазначимо, що у Китай вирушив перший рейс для евакуації українцівЛітак забере з курорту Санья 200 громадян. 

    Уперше новий тип вірусу, що спричиняє атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання – підвищена температура і кашель. Станом на 28 січня в Китаї померли від нового коронавірусу 106 осіб, кількість підтверджених випадків зараження в країні сягнула 4515.

    За межами Китаю підтверджені випадки було зареєстровано в Таїланді (вісім), Японії (три), Південній Кореї (три), США (п'ять), В'єтнамі (два), Сінгапурі (чотири), Малайзії (чотири), Непалі (один), Франції (три), Австралії (чотири), Камбоджі (один).

    За останніми даними, станом на 30 січня, у Китаї від коронавірусу померли 170 осіб. Виявлено понад 1700 нових випадків захворювання цією формою пневмонії. Всього в країні підтверджені вже 7711 випадків зараження. Підозра на вірус є ще відносно 12167 громадян.

    Читайте більше: 

    США Китай населення вірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ