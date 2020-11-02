Очільник Івано-Франківської ОДА заразився коронавірусом

Віталій Федорів каже, що лікується вдома

Чиновник закликав усіх дотримуватися карантинних правил

Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів захворів на коронавірус.

Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Дійшла черга і до мене — отримав позитивний результат ПЛР-тесту. Самопочуття задовільне, лікуюся дома під постійним контролем сімейного лікаря», — написав Федорів.

В Івано-Франківській області за минулу добу виявили 376 випадків COVID-19, 26 осіб одужали, троє померли .

Станом на 2 листопада на Прикарпатті зареєстровано 21 169 випадків захворювання на COVID-19, з них 442 — летальні.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 1 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 6 754 людей. Зазначимо, що це на 1205 випадків менше, ніж днем раніше. Також відомо, що 1 листопада 2 327 пацієнтів одужали, а 69 — померли від ускладнень.

До слова, з 2 листопада в Україні почало діяти нове епідемічне зонування.

Також в Україні запрацював коронавірусний колл-центр.

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