  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Хворих на Covid-19 в Росії може бути уп’ятеро більше: йдеться про 29 мільйонів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кількість хворих насправді більша, ніж показує офіційна статистика - Хворих на Covid-19 в Росії може бути уп’ятеро більше: йдеться про 29 мільйонів
    Кількість хворих насправді більша, ніж показує офіційна статистика

    У Росії приховують реальну ситуацію із поширенням хвороби

    Російські журналісти провели розслідування, щоб дізнатись число хворих на коронавірус в країні.

    З'ясували, що кількість хворих на Covid-19 в закритому реєстрі МОЗ може бути в 5 разів більшою, ніж в офіційній статистиці. Таку інформацію оприлюднили три російські видання «Медіазона», «Медуза» та «Холод». Вони провели спільне розслідування.

    У реєстрі Міністерства охорони здоров'я країни, який створили для відстеження числа заражених на Covid-19 – понад 29 мільйонів записів. Це в п’ять разів перевищує офіційну статистику влади. Адже за нею перехворіли всього шість мільйонів людей.

    Щоб зрозуміти справжню кількість хворих, журналісти вивчили сертифікати росіян:

    • тих, які перехворіли на Covid-19;
    • і сертифікати про вакцинацію від інфекції.

    Номер сертифіката про перенесену хворобу складається з 16 цифр. Розслідувачі з'ясували, що ось останні 8 цифр є унікальним номером перехворілих.

    «Якщо, вважати, що номер сертифікату перехворілих найближче показує кількість хворих ковідом в країні, то показник 29 мільйонів хворих вивів би Росію на третє місце у світі по абсолютній кількості випадків коронавірусу. У перерахунку на мільйон жителів країна піднялася б з 85 місця на 1, випередивши навіть Андорру і Сейшели», – розповіли журналісти «Медузи».

    Видання «Медуза» розповіло, що їхній співрозмовник з регіонального МОЗ підтвердив, що «порядковий номер у реєстрі показує загальну кількість зареєстрованих хворих». Також повідомили, що в цих списках є люди і з пневмонією, але яке їх число – невідомо.

    У Росстаті, який раніше надавав статистику за кількістю хворих на пневмонію, журналістам відповіли, що більше не отримують від МОЗ ці цифри. Мовляв, якщо у людей не підтвердився діагноз ковід, їх видаляють з реєстру і номер присвоюється новому хворому.

    У МОЗ і федеральному оперативному штабі спростували дані та заявили, що «29 мільйонів – це може бути число росіян, які на 9 липня отримали першу дозу вакцини проти Covid-19». Однак журналісти пояснили, що у сертифікатах про вакцинацію і сертифікатах про хвороби – різні порядкові номери.

    Раніше повідомлялося, що Росія – лідер за кількістю смертей від коронавірусу в Європі.

    Читайте також:
    Теги: Росія хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Хворих на Covid-19 в Росії може бути уп’ятеро більше: йдеться про 29 мільйонів