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    Смертність від Covid-19 зросла до нового річного максимуму

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    Зросла кількість летальних випадків серед молоді - Смертність від Covid-19 зросла до нового річного максимуму
    Зросла кількість летальних випадків серед молоді

    Тепер важко хворіють молоді люди і діти

    В Україні змінилася тенденція захворюваності на коронавірус. На важкий перебіг інфекції почали хворіти діти та молоді люди.

    Поточну епідемічну ситуацію в Україні проаналізували фахівці Національної академії наук України.

    «Відзначимо також зростання спостережуваної летальності до нового річного максимуму з локальним перевищенням позначки 4% для дат поблизу 1 липня 2021 року», – йдеться в повідомленні.

    Зменшився й вік у нових інфікованих коронавірусом та їхніх госпіталізацій. Така тенденція розпочалась іще минулого тижня.

    «Таке зменшення відбулося шляхом зростання не лише частки дітей серед нових випадків хвороби та госпіталізацій, а й частки людей віком 18-34 роки включно», – заявили в НАН.

    Науковці пояснили, що територіально таке зростання тією чи іншою мірою виявляється в усіх групах регіоні. Але найбільше у столичному регіоні, а також, але дещо менше, на заході та півдні.

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні зареєстрували 598 нових хворих на коронавірус.

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    Теги: діти статистика хвороби вакцинація коронавірус
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    Смертність від Covid-19 зросла до нового річного максимуму