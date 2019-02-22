Кортеж Додона вже вдруге потрапив у ДТП



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Кортеж президента Молдови Ігоря Додона знову потрапив у ДТП Фото: deschide.md

В результаті аварії ніхто не постраждав

Один з автомобілів кортежу президента Молдови Ігоря Додона, потрапив в аварію, ніхто не постраждав. Про це поінформував сам президент Ігор Додон, пишуть молдовські ЗМІ.

«Я в безпеці! На цей раз машина, в якій я їхав, не постраждала, проте зазнав пошкоджень автомобіль співробітників служби безпеки. Прошу всіх колег, друзів, прихильників утриматися від спекуляцій на тему цього ДТП. Знаю, що напередодні виборів можуть виникнути різні теорії і сценарії, але давайте ми будемо вважати цю подію збігом невдалих обставин, які часом відбуваються в житті, нехай і частіше, ніж нам би хотілося», - повідомив президент.

За словами Додона, кортеж продовжив свій маршрут, бо президент направляється на зустріч з громадянами.

Згідно з попередньою інформацією, дорожньо-транспортна пригода сталася з вини водія автомобіля, що рухався по зустрічній смузі і виїхав на обгін, не підстрахувавшись і без урахування складних метеоумов (в Молдові з ранку йде сніг).

В результаті аварії ніхто не постраждав.

Аналогічна аварія сталася восени 2018 року, коли в президентський кортеж врізався вантажний мікроавтобус. Тоді травми отримала мати президента, а також один із співробітників охорони.

Джерело: Укрінформ