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    Кортеж Додона вже вдруге потрапив у ДТП

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    <span>Кортеж президента Молдови Ігоря Додона знову потрапив у ДТП</span> - Кортеж Додона вже вдруге потрапив у ДТП
    Кортеж президента Молдови Ігоря Додона знову потрапив у ДТП
    Фото: deschide.md

    В результаті аварії ніхто не постраждав

    Один з автомобілів кортежу президента Молдови Ігоря Додона, потрапив в аварію, ніхто не постраждав. Про це поінформував сам президент Ігор Додон, пишуть молдовські ЗМІ. 

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     «Я в безпеці! На цей раз машина, в якій я їхав, не постраждала, проте зазнав пошкоджень автомобіль співробітників служби безпеки. Прошу всіх колег, друзів, прихильників утриматися від спекуляцій на тему цього ДТП. Знаю, що напередодні виборів можуть виникнути різні теорії і сценарії, але давайте ми будемо вважати цю подію збігом невдалих обставин, які часом відбуваються в житті, нехай і частіше, ніж нам би хотілося», - повідомив президент.

    За словами Додона, кортеж продовжив свій маршрут, бо президент направляється на зустріч з громадянами.

    Згідно з попередньою інформацією, дорожньо-транспортна пригода сталася з вини водія автомобіля, що рухався по зустрічній смузі і виїхав на обгін, не підстрахувавшись і без урахування складних метеоумов (в Молдові з ранку йде сніг).

    В результаті аварії ніхто не постраждав.

    Аналогічна аварія сталася восени 2018 року, коли в президентський кортеж врізався вантажний мікроавтобус. Тоді травми отримала мати президента, а також один із співробітників охорони.

     

    Джерело: Укрінформ

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