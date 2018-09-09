Президент Молдови Додон після ДТП запевнив, що з ним усе гаразд



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Президент Молдови Ігор Додон

«Все гаразд, все скінчилося добре», - запевнив Додон

Президент Молдови Ігор Додон запевняє, що з ним усе гаразд після ДТП. Про це глава Молдови написав на своїй сторінці в Facebook.

«Дякую всім людям, як з Молдови, так і з-за кордону, які переживали за мене і за мою родину. Дякую всім тим, хто написав мені тисячі повідомлень, на які у мене поки що немає можливості відповісти», - написав Додон.

Президент додав також, що «все гаразд, все скінчилося добре».

Як повідомлялося, сьогодні на трасі Кишинів-Калараш в аварію потрапив кортеж президента Ігоря Додона. Мати молдавського президента, яка знаходилася в одному з автомобілів, від госпіталізації також відмовилася. За словами лікарів, у неї вивих плечового суглоба. У машині був і середній син президента, який не отримав травм.

Нагадаємо, відео моменту аварії кортежу президента Молдови.

До слова, у так званий прем'єр-міністр невизнаної республіки Абхазії Геннадій Гагулія загинув у суботу в результаті ДТП в Гудаутському районі.

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.