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    Президент Молдови Додон після ДТП запевнив, що з ним усе гаразд

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    Президент Молдови Ігор Додон - Президент Молдови Додон після ДТП запевнив, що з ним усе гаразд
    Президент Молдови Ігор Додон

    «Все гаразд, все скінчилося добре», - запевнив Додон

    Президент Молдови Ігор Додон запевняє, що з ним усе гаразд після ДТП. Про це глава Молдови написав на своїй сторінці в Facebook.

    «Дякую всім людям, як з Молдови, так і з-за кордону, які переживали за мене і за мою родину. Дякую всім тим, хто написав мені тисячі повідомлень, на які у мене поки що немає можливості відповісти», - написав Додон. 

    Президент додав також, що «все гаразд, все скінчилося добре».

    Як повідомлялося, сьогодні на трасі Кишинів-Калараш в аварію потрапив кортеж президента Ігоря Додона. Мати молдавського президента, яка знаходилася в одному з автомобілів, від госпіталізації також відмовилася. За словами лікарів, у неї вивих плечового суглоба. У машині був і середній син президента, який не отримав травм.

    Нагадаємо, відео моменту аварії кортежу президента Молдови.

    До слова, у так званий прем'єр-міністр невизнаної республіки Абхазії Геннадій Гагулія загинув у суботу в результаті ДТП в Гудаутському районі.

    Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко

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