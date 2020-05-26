  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Кирило Сазонов
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Настав час вирішити питання оренди Києво-Печерської Лаври

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Настав час вирішити питання оренди Києво-Печерської Лаври

    У РПЦ ніяких особливих прав на майно українського народу немає

    Мовою оригіналу

    Киево-Печерская лавра вышла из карантина. Ограничения по посещению территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры были сняты с 25 мая 2020 года. Об этом сообщает Telegram Украинской православной церкви Московского патриархата.

    Ну, вот и подходящий момент для того, чтобы поставить ребром вопрос прекращения аренды национального заповедника Киево-Печерская Лавра одной из религизозных структур, которую обоснованно подозревают в связях с властью и спецслужбами страны-агрессора.

    Чего откладывать? И без того слишком долго тянули. Открытый конкурс среди потенциальных арендаторов - это минимум.

    У РПЦ никаких особых прав на имущество украинского народа нет.

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Російська православна церква в Україні релігія Києво-Печерська лавра
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олег Вергеліс
    Олег Вергеліс

    Театральний критик

    Богдан Петренко
    Богдан Петренко

    Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ