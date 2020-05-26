Настав час вирішити питання оренди Києво-Печерської Лаври

У РПЦ ніяких особливих прав на майно українського народу немає

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Киево-Печерская лавра вышла из карантина. Ограничения по посещению территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры были сняты с 25 мая 2020 года. Об этом сообщает Telegram Украинской православной церкви Московского патриархата.

Ну, вот и подходящий момент для того, чтобы поставить ребром вопрос прекращения аренды национального заповедника Киево-Печерская Лавра одной из религизозных структур, которую обоснованно подозревают в связях с властью и спецслужбами страны-агрессора.

Чего откладывать? И без того слишком долго тянули. Открытый конкурс среди потенциальных арендаторов - это минимум.

У РПЦ никаких особых прав на имущество украинского народа нет.

Джерело: блог Кирила Сазонова

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