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    Суспільство

    Лавра і Онуфрій врятовані? Росія заявляє, що її гумконвой дістався Києва

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    Спосіб доставки вантажу і спосіб перетину державного кордону України у повідомленнях не озвучується - Лавра і Онуфрій врятовані? Росія заявляє, що її гумконвой дістався Києва
    Спосіб доставки вантажу і спосіб перетину державного кордону України у повідомленнях не озвучується

    У РФ заявили, що спроби допомогти священникам лаври були й раніше, але «істерична реакція» Блоку Петра Порошенка змусила офіційний Київ відмовитись від російської гуманітарки

    Депутат Держдуми РФ і одночасно президент генеральної асамблеї Міжпарламентської асамблеї православ’я Сєргєй Гаврілов заявив, що православні російські віряни змогли допомогти Києво-Печерській лаврі гуманітарною допомогою. Про це повідомляє Царьград.

    Він зазначив, що спроби допомогти священникам лаври були й раніше, але «істерична реакція» Блоку Петра Порошенка змусила офіційний Київ відмовитись від російської гуманітарки.

    За його словами,  зараз «гуманітарний вантаж» таки доставлено у Лавру і лікарні Києва, при цьому, спосіб доставки, спосіб перетину вантажем державного кордону України у повідомленнях не озвучується.

    Як повідомлялося наприкінці квітня, Москва почала вимагати пустити гумконвой до Києва, аби врятувати Лавру і Онуфрія. Тоді омбудсмен РФ Тетяна Москалькова попросила свою українську колегу Людмилу Денісову допомогти з доставкою до лаври гуманітарного вантажу від російських «вірян» - бо ж міністерство соціальної політики України «не відповідало». Денісова тоді відповіла, що не вирішує таких питань, а тільки контролює дотримання прав.

    Нагадаємо, під час карантину владика Києво-Печерської лаври Павло закликав вірян «не боятися, йти до храму причащатися», а пізніше лавра стала джерелом спалаху коронавірусу у столиці.

     Читайте також:

      Росія Київ депутат Міністерство соціальної політики гроші гумконвой президент Тетяна Москалькова Києво-Печерська лавра
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