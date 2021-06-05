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    Космічна вантажівка компанії SpaceX стикувалася з Міжнародною космічною станцією

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    Dragon стикувався з модулем Harmony автоматично - Космічна вантажівка компанії SpaceX стикувалася з Міжнародною космічною станцією
    Dragon стикувався з модулем Harmony автоматично
    Фото: NASA

    Корабель перебуватиме поруч з МКС протягом місяця

    Космічний вантажний корабель Dragon компанії SpaceX здійснив стикування з Міжнародною космічною станцією. Про черговий успіх компанії Iлона Маска повідомляє NASA.

    Корабель стикувався з модулем Harmony автономно. За процедурою спостерігали астронавти Шейн Кімбро та Меган Макартур.

    Це вже 22 за рахунком місія з доставки вантажів на МКС, виконана SpaceX.

    Dragon лишатиметься на космічній станції близько місяця, а потім повернеться на Землю з вантажем та результатами досліджень, які проводять на МКС астронавти.

    Як повідомлялося ракета-носій Falcon 9 з вантажною місією корабля Dragon до Міжнародної космічної станції стартувала 4 червні у Флориді. «Вантажівка» привезла на МКС 3,3 тонни продовольства, а також обладнання і матеріали для проведення десятків наукових експериментів екіпажем станції.

    Теги: корабель NASA Ілон Маск SpaceX Falcon
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    Космічна вантажівка компанії SpaceX стикувалася з Міжнародною космічною станцією