Космічна вантажівка компанії SpaceX стикувалася з Міжнародною космічною станцією

Корабель перебуватиме поруч з МКС протягом місяця

Космічний вантажний корабель Dragon компанії SpaceX здійснив стикування з Міжнародною космічною станцією. Про черговий успіх компанії Iлона Маска повідомляє NASA.

Корабель стикувався з модулем Harmony автономно. За процедурою спостерігали астронавти Шейн Кімбро та Меган Макартур.

Це вже 22 за рахунком місія з доставки вантажів на МКС, виконана SpaceX.

Dragon лишатиметься на космічній станції близько місяця, а потім повернеться на Землю з вантажем та результатами досліджень, які проводять на МКС астронавти.

Як повідомлялося ракета-носій Falcon 9 з вантажною місією корабля Dragon до Міжнародної космічної станції стартувала 4 червні у Флориді. «Вантажівка» привезла на МКС 3,3 тонни продовольства, а також обладнання і матеріали для проведення десятків наукових експериментів екіпажем станції.