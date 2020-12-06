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    У світі

    SpaceX успішно запустила черговий вантажний корабель (відео)

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    Фото з відкритих джерел - SpaceX успішно запустила черговий вантажний корабель (відео)
    Фото з відкритих джерел

    Dragon 2 везе приладдя для Міжнародної космічної станції

    Вантажний космічний корабель Dragon 2 для доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію успішно запущено із стартового комплексу LC-39A в Космічному центрі Кеннеді на мисі Канаверал, штат Флорида.

    За даними РБК-Україна, Dragon 2 вилетів з 2972 кг вантажів, з яких 1882 кг в герметичному відсіку. Серед нього 364 кілограми різних аксесуарів для екіпажу МКС, обладнання для станції, 120 кг обладнання для виходу у відкритий космос, 46 кг комплектуючих для комп’ютерів. Також у вантажі 24 кг приладдя для російських космонавтів.

    У вантажі є обладнання для дослідження капілярного потоку в умовах високотемпературної пайки в мікрогравітації. Воно допоможе створити середовище проживання людей у майбутніх космічних польотах, а також при ремонті пошкоджень від микрометеороидов і космічного сміття.

    Нагадаємо, в листопаді американська компанія SpaceX вивела на орбіту супутник для вивчення океану. Запуск ракети-носія Falcon 9 відбувся в 19:17 за Києвом, вона успішно повернулася назад.

    Раніше повідомлялося про те, що голова компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск назвав дату, коли люди полетять на Марс.
    Теги: корабель SpaceX Falcon
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