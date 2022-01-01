Козак Гаврилюк після депутатства взявся активно читати книжки (фото)

Михайло Гаврилюк привітав українців з Новим роком

Активіст Євромайдану, народний депутат 8 скликання Михайло Гаврилюк у соцмережі Facebook привітав українців з Новим роком і похизувався прочитаними у 2021 році книжками.

Він розповів, що його життя загалом не змінилося за винятком однієї сфери: книгочитання. «У березні 2021 року я щиро поділився з вами списком зі 100 прочитаних книг і отримав неймовірну підтримку. Більше 4 тис. лайків, сотні коментарів, привітань, порад, запрошень на інтерв'ю тощо. Сказати, що я був вражений, це нічого не сказати. Я не претендую на звання експерта у цій галузі, але тоді ви мене так надихнули, що я вирішив: тепер я читатиму ще більше», – написав Гаврилюк.

Він зазначив, що нині не розлучається з книгами, викреслив зі свого життя телебачення і соцмережі. «У результаті цього року я прочитав 55 книг, і дуже цим пишаюся! Goodreads каже, що це 24269 сторінок», – написав Гаврилюк і виклав список прочитаних книжок.

Як повідомлялося раніше, колишній народний депутат, активіст Майдану Михайло Гаврилюк працює таксистом у Києві.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Гаврилюк будує на Прикарпатті садибу площею 550 квадратних метрів. За словами ексдепутата, садибу він придбав завдяки вдалому одруженню – в 2016 році він розписався з 22-річною студенткою Яриною Хемій.