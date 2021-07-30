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    Перше видання «Гаррі Поттера» продали за понад $111 тисяч

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    Книги &laquo;Гаррі Поттер і філософський камінь&raquo;&nbsp;першого видання вважаються надзвичайно рідкісними - Перше видання «Гаррі Поттера» продали за понад $111 тисяч
    Книги «Гаррі Поттер і філософський камінь» першого видання вважаються надзвичайно рідкісними
    Фото: Tennants

    Книги першого видання відрізняються від решти кількома помилками, які згодом виправили

    Один примірник першого видання книжки «Гаррі Поттер і філософський камінь» продали на аукціоні Tennants за 80 тисяч фунтів стерлінгів (3 млн гривень або 111 тисяч доларів). Про це повідомляє BBC.

    Зазначається, що перші 500 примірників культової книжки в 1997 році надрукувало лондонське видавництво Bloomsbury Publishing. Примірник, який продали на аукціоні, придбали у книжковій крамниці Ноттінгема.

    Книги першого видання відрізняються від решти кількома помилками, які згодом виправили.

    Аукціонний дім очікував продати книгу за 20-30 тисяч фунтів. Проте покупець вирішив віддати за примірник 80 тисяч фунтів.

    Книги «Гаррі Поттер і філософський камінь» першого видання вважаються надзвичайно рідкісними. За даними аукціонерів 300 з 500 книжок надіслали до бібліотек. Більшість із них пошкоджені або знищені.

    Проте їх успішно продають за десятки тисяч доларів. Наприклад, у грудні минулого року таку ж книгу продали за 50 тисяч фунтів. Її випадково знайшли під час прибирання.

    Крім того, перше видання цієї ж книжки з автографом Джоан Роулінг продали в Единбурзі за 125 тисяч фунтів стерлінгів.

    Теги: книги час
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    Перше видання «Гаррі Поттера» продали за понад $111 тисяч