Перше видання «Гаррі Поттера» продали за понад $111 тисяч
Книги першого видання відрізняються від решти кількома помилками, які згодом виправили
Зазначається, що перші 500 примірників культової книжки в 1997 році надрукувало лондонське видавництво Bloomsbury Publishing. Примірник, який продали на аукціоні, придбали у книжковій крамниці Ноттінгема.
Книги першого видання відрізняються від решти кількома помилками, які згодом виправили.
Аукціонний дім очікував продати книгу за 20-30 тисяч фунтів. Проте покупець вирішив віддати за примірник 80 тисяч фунтів.
Книги «Гаррі Поттер і філософський камінь» першого видання вважаються надзвичайно рідкісними. За даними аукціонерів 300 з 500 книжок надіслали до бібліотек. Більшість із них пошкоджені або знищені.
Проте їх успішно продають за десятки тисяч доларів. Наприклад, у грудні минулого року таку ж книгу продали за 50 тисяч фунтів. Її випадково знайшли під час прибирання.
Крім того, перше видання цієї ж книжки з автографом Джоан Роулінг продали в Единбурзі за 125 тисяч фунтів стерлінгів.