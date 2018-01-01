Кожен, хто повернувся з полону бойовиків, отримає ще по 50 тис. грн допомоги

На даний момент на Донеччину повернулися 11 колишніх заручників - мешканців регіону

Донецька область виділить матеріальну допомогу у розмірі 50 тис. грн кожному, хто повернувся з полону бойовиків. Про це у четвер повідомили в департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. «Матеріальну допомогу у розмірі 50 тис. грн буде виділено кожному мешканцю,



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27 грудня 2017 року відбувся обмін полоненими, в результаті якого 73 українці повернулися з ОРДЛО

На даний момент на Донеччину повернулися 11 колишніх заручників - мешканців регіону

Донецька область виділить матеріальну допомогу у розмірі 50 тис. грн кожному, хто повернувся з полону бойовиків.

Про це у четвер повідомили в департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

«Матеріальну допомогу у розмірі 50 тис. грн буде виділено кожному мешканцю, який повернувся додому в результаті звільнення полонених наприкінці 2017 року», - йдеться у повідомленні.

За словами заступника голови облдержадміністрації Ігоря Стокоза, на даний момент на Донеччину повернулися 11 колишніх заручників - мешканців регіону (всього їх 24).

Він зазначив, що Центр соціальних служб бере під супровід кожного звільненого і «ними займаються 24 години на добу». Заповнюється спеціальна карта потреб, подається для затвердження і приймається рішення, як саме допомогти колишнім заручникам. До прийняття рішення про виділення коштів з обласного бюджету допомога звільненим надавалась за рахунок місцевих бюджетів.

«Я ще 28 січня підписав листи на всі міста і райони – маються на увазі РДА, голови місцевого самоврядування – щоб по можливості надали фінансову допомогу, поки не буде перерахована компенсація», - пояснив заступник очільника області.

Звільнені з полону донеччани потребують допомоги різного плану – в пошуку житла, роботи, в оздоровленні тощо.

«Не всі із звільнених готові повернутися в Донецьку область. Наприклад, брати Кононенко. Один брат залишився в Києві, а другий – Євген Миколайович Кононенко – повернувся. Але він каже, що тут не буде залишатися, він хоче, щоб йому знайшли квартиру в Києві, Львові чи Одесі. Єдине, йому доведеться звертатися в органи соцзахисту за місцем фактичного перебування, коли він туди приїде», – розповів Стокоз.

Як повідомлялося, 27 грудня 2017 року відбувся обмін полоненими, в результаті якого 73 українці повернулися з ОРДЛО.

Раніше повідомлялося, що звільнені з полону ОРДЛО українці отримають по 100 тис. грн допомоги.