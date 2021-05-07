Країна ЄС оголосила про створення ліків від коронавірусу

Литовська компанія приступає до створення ще одних ліків проти Covid-19

Литовська компанія Northway Biotech, що розташована у Вільнюсі, заявила, що за співпраці зі швейцарськими колегами створила ліки проти Covid-19. Про це інформує The Baltic Times.

«Ми передали ліки швейцарцям для клінічних досліджень. У відповідь на запитання про те, чи створено у Литві ліки проти коронавірусу, можу сказати, що так, все доведено до такого рівня, що вже відбуваються клінічні дослідження», – сказав голова правління Northway Biotech Владас Бумеліс.

За його словами, рівень ефективності препарату стане відомий уже цього року.

Бумеліс додав, що компанія приступає до створення ще одних ліків проти Covid-19.

«Також почнемо з нуля робити це (виробництво ліків, – ред.) з іншою американською компанією», – сказав він.

Голова правління Northway Biotech зазначив, що створені в литовських лабораторіях ліки проти коронавірусу можуть стати першими у світі.

«Сьогодні немає ліків проти коронавірусу. Те, що ми створюємо, все одно має з’явитися, адже не всі люди захочуть пройти вакцинацію. Але якщо ви не щеплені і заразитеся, вам буде, чим лікуватися», – сказав Бумеліс.