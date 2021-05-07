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    Країна ЄС оголосила про створення ліків від коронавірусу

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    Ліки передано Швейцарії для клінічних досліджень - Країна ЄС оголосила про створення ліків від коронавірусу
    Ліки передано Швейцарії для клінічних досліджень
    Фото: AFP / Scanpix

    Литовська компанія приступає до створення ще одних ліків проти Covid-19

    Литовська компанія Northway Biotech, що розташована у Вільнюсі, заявила, що за співпраці зі швейцарськими колегами створила ліки проти Covid-19. Про це інформує The Baltic Times.

    «Ми передали ліки швейцарцям для клінічних досліджень. У відповідь на запитання про те, чи створено у Литві ліки проти коронавірусу, можу сказати, що так, все доведено до такого рівня, що вже відбуваються клінічні дослідження», – сказав голова правління Northway Biotech Владас Бумеліс.

    За його словами, рівень ефективності препарату стане відомий уже цього року.

    Бумеліс додав, що компанія приступає до створення ще одних ліків проти Covid-19.

    «Також почнемо з нуля робити це (виробництво ліків, – ред.) з іншою американською компанією», – сказав він.

    Голова правління Northway Biotech зазначив, що створені в литовських лабораторіях ліки проти коронавірусу можуть стати першими у світі.

    «Сьогодні немає ліків проти коронавірусу. Те, що ми створюємо, все одно має з’явитися, адже не всі люди захочуть пройти вакцинацію. Але якщо ви не щеплені і заразитеся, вам буде, чим лікуватися», – сказав Бумеліс.

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    Теги: Україна імунітет ліки
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