Білі квіти на знак протесту: тисячі жінок в столиці Білорусі вийшли на нову акцію протесту (відео)

Мітинги у Білорусі продовжуються: жінки знову вийшли на вулиці

13 серпня протести у Булорусі проти результатів президентських виборів продовжилися. Інтернет-канал NEXTA оприлюднив у своєму Twitter відео, де тисячі жінок маршують з білими квітами в Мінську.

Women march with white flowers in Minsk. 6000+ people have been arrested in four days of protests pic.twitter.com/H1vYeI6SWf