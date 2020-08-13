Білі квіти на знак протесту: тисячі жінок в столиці Білорусі вийшли на нову акцію протесту (відео)



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Білі квіти на знак протесту: у Мінську тисячі жінок вчергове вийшли на вулицю

Мітинги у Білорусі продовжуються: жінки знову вийшли на вулиці

13 серпня протести у Булорусі проти результатів президентських виборів продовжилися. Інтернет-канал NEXTA оприлюднив у своєму Twitter відео, де тисячі жінок маршують з білими квітами в Мінську.

Women march with white flowers in Minsk. 6000+ people have been arrested in four days of protests pic.twitter.com/H1vYeI6SWf — Alec Luhn (@ASLuhn) August 13, 2020

Видання нагадує, що за чотири дні протестів було заарештовано 6000+ людей за протести в Білорусі. Також було затримано чотирьох українців. Українське МЗС вже направило у Мінськ дві ноти протесту з цього приводу.

Як раніше писав «Главком», незважаючи на звірячі побиття активістів, велика кількість правоохоронців переходять на бік мітингарів. Один з білоруських міліціонерів оприлюднив звернення до колег, в якому визнав Світлану Тихановську законно обраним президентом і заявив, що чекає її наказу.