Білоруська армія з народом: з’явилося відео, де військові вітають активістів

У Білорусі містом проїхала колона військових під скандування протестувальників і радісний свист

У мережі з’явилося відео, на якому містом проїжджає колона військових автомобілів під гучний крик та скандування активістів. «Зеленолобі – кращі!», - врешті зауважує автор відео, яке інформаційний портал NEXTA опублікував у своєму Twitter.

One of the more positive aspects of Soviet legacy is the military refusing to intervene in domestic civilian affairs. This scenario is repeating again and again in Eurasia: when police cause many casualties, armies remain apolitical #Belarus



NEXTA Live

Военные с народом! pic.twitter.com/5ZrZH6o4Q5