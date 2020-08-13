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    У світі

    Білоруська армія з народом: з’явилося відео, де військові вітають активістів

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    <p>Білорусь продовжує протестувати: військові не підтримують силовиків</p> - Білоруська армія з народом: з’явилося відео, де військові вітають активістів

    Білорусь продовжує протестувати: військові не підтримують силовиків

    У Білорусі містом проїхала колона військових під скандування протестувальників і радісний свист

    У мережі з’явилося відео, на якому містом проїжджає колона військових автомобілів під гучний крик та скандування активістів. «Зеленолобі – кращі!», - врешті зауважує автор відео, яке інформаційний портал NEXTA опублікував у своєму Twitter.

     

    Видання додало до поста думку однієї з підписниць, Еріки Марат, авторки наукової праці «Політика поліцейської реформи». Цитату з роботи приводить білоруський опозиційний ЗМІ:

    «Одним з найпозитивніших аспектів радянської спадщини є військова відмова від втручання у внутрішні цивільні справи. Цей сценарій повторюється знову і знову в Євразії: коли поліція спричиняє багато жертв, армії залишаються аполітичними».

    Як раніше писав «Главком», відомий опозиційний співак Сергій Міхалок з затримкою висловився з приводу протестів на батьківщині.

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