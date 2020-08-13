Білоруська армія з народом: з’явилося відео, де військові вітають активістів



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Білорусь продовжує протестувати: військові не підтримують силовиків

У Білорусі містом проїхала колона військових під скандування протестувальників і радісний свист

У мережі з’явилося відео, на якому містом проїжджає колона військових автомобілів під гучний крик та скандування активістів. «Зеленолобі – кращі!», - врешті зауважує автор відео, яке інформаційний портал NEXTA опублікував у своєму Twitter.

One of the more positive aspects of Soviet legacy is the military refusing to intervene in domestic civilian affairs. This scenario is repeating again and again in Eurasia: when police cause many casualties, armies remain apolitical #Belarus



NEXTA Live

Военные с народом! pic.twitter.com/5ZrZH6o4Q5 — Erica Marat (@Ericamarat) August 13, 2020

Видання додало до поста думку однієї з підписниць, Еріки Марат, авторки наукової праці «Політика поліцейської реформи». Цитату з роботи приводить білоруський опозиційний ЗМІ:

«Одним з найпозитивніших аспектів радянської спадщини є військова відмова від втручання у внутрішні цивільні справи. Цей сценарій повторюється знову і знову в Євразії: коли поліція спричиняє багато жертв, армії залишаються аполітичними».

Як раніше писав «Главком», відомий опозиційний співак Сергій Міхалок з затримкою висловився з приводу протестів на батьківщині.

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