Країни Євросоюзу останній день голосують за депутатів до Європарламенту



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З 23 по 25 травня відбуваються чергові вибори до Європейського парламенту

26 травня свої голоси за євродепутатів зможуть віддати громадяни 21 країни-члена Євросоюзу

У неділю в Європейському союзі почався четвертий і останній день голосування на виборах до Європарламенту.

Так, 26 травня свої голоси за євродепутатів зможуть віддати громадяни 21 країни-члена Євросоюзу. Зокрема, голосування у Німеччині, яка має найбільшу кількість представників у Європарламенті — 96 — починається о восьмій годині ранку. Тут обирати депутатів Європарламенту мають право 64,8 мільйона виборців, з яких 3,9 мільйона — громадяни інших країн ЄС.

Також вибори відбудуться в Австрії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Італії, Естонії, Фінляндії, Греції, Литві, Люксембурзі, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Угорщині, Франції, Хорватії, Швеції, та на Кіпрі. Останніми закриються виборчі дільниці в Італії — о 23:00.

Нагадаємо, у Чехії закінчилися вибори до Європейського парламенту. У суботу, 25 травня, у другий день голосування, виборчі дільниці були відкриті з 8 до 14 годин.

Як відомо, з 23 по 25 травня відбуваються чергові вибори до Європейського парламенту.

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Джерело: Deutsche Welle