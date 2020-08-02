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    Кравчук розповів, чому Кучма вийшов із перемовин щодо Донбасу

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    Кравчук розповів, чому Кучма вийшов із перемовин щодо Донбасу

    Кравчук думає, що Кучма вже втомився

    Перший президент України Леонід Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24» прокоментував вихід другого президента Леоніда Кучми зі складу Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

    «Я думаю, що він вже втомився. Йому було непросто в той час, коли тільки починалася війна і коли тільки була утворена Тристороння контактна група і «нормандський формат». Все це вимагало від нього великих зусиль. Я думаю, що він хоче відпочити трохи, більше зайнятися собою. У такому віці людині потрібен час, щоб вона подивилася на себе глибше, з інших сторін. Може, щось почитати буде більше часу, проаналізувати, подивитися на ситуацію збоку. Я, коли залишив президентську посаду, дуже активно використовував час, який з'явився, для того, щоб осмислити, що сталося», - сказав Кравчук.

    Перший президент повідомив, що поки не спілкувався з колегою особисто.

    «Я не знаю, поки з ним не говорив, чому. Я обов'язково переговорю з Леонідом Даниловичем, тим більше, я його добре знаю. У понеділок о третій годині у нас збирається вся делегація разом - подякувати Леонідові Кучмі за те, яку він роботу робив, побажаємо добра, здоров'я. І, може, ми йому запитання поставимо, чому він залишає нас», - зазначив він.

    Раніше 86-річний Кравчук заявив, що погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість 82-річного Кучми, який вирішив залишити цю роботу через поважний вік.

    30 липня Зеленський призначив Кравчука главою делегації у Тристоронній групі.

    Напередодні Кравчук розповів, чому не можна проводити вибори на Донбасі

    Між іншим, Кравчук заявив, що готовий йти на компроміси щодо Донбасу.

    Леонід Кравчук президент час
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