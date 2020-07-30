Кравчук заявив, що готовий йти на компроміси щодо Донбасу



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Леонід Кравчук заявив, що готовий йти на компроміси по Донбасу

Конкретними діями Кравчук вважає такі, що дадуть жителям окупованих територій «управління, яке принесе їм користь»

Новий очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук готовий йти на компроміси з Росією, але конкретних прикладів не навів. Також він розповів про завдання, які поставив президент Володимир Зеленський.

Про це Кравчук заявив в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Компроміси — як управляти ситуацією. Є речі, які компромісам не піддаються — це суверенітет, територіальна цілісність, незалежність, недоторканність кордонів. Це питання не обговорюється», — сказав він.

Перший президент витіювато відповів і на запитання про готовність йти на компроміси щодо статусу Донбасу: «Є статус Донбасу, а є статус управління територією Донбасу, статус місцевого самоуправління, є політичний статус Донбасу. Я буду виступати за те, щоб від загальних слів переходити до конкретних дій».

Конкретними діями Кравчук вважає такі, що дадуть жителям окупованих територій «управління, яке принесе їм користь».

Також він розповів про те, що президент Зеленський у контексті переговорів по Донбасу хоче йти поступово від вирішення одного питання до іншого. Наразі на порядку денному повне припинення вогню.

«Потім говоримо про способи місцевого самоуправління, про вибори, а потім — крок за кроком йдемо далі», — сказав перший президент.

Раніше сьогодні Кравчук заявив, що погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість Кучми.

Напередодні Кравчук розповів, чому не можна проводити вибори на Донбасі.