«Кременчук» та «Лубни» вирушили на зустріч українським ВМС, що йдуть до Азова



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За всіма діями біля Керченської протоки спостерігає американський літак-розвідник

З порту Бердянську для зустрічі , пошуково-рятувального судна A500 «Донбас» та морського буксиру A830 «Корець» в напрямку Керченської переправи вирушили малі броньовані артилерійські катери P177 «Кременчук» та P178 «Лубни». Вони були доставлені до Бердянську на початку вересня та вже спущені на воду.

Про це пише Український мілітарний портал з посиланням на власні джерел.

Примітно, що літак розвідник Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США з бортовим номером 64-14848 розпочав здійснення польотів поблизу Керченської протоки:

Польоти союзників здійснюються кожен день з моменту виходу наших кораблів з Одеси.

Boeing RC-135 — сімейство великих розвідувальних літаків, які використовуються ВПС США та Королівськими ВПС Великої Британії для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.

Нагадаємо, у четвер, 20 вересня, пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» вирушили з походом з Західної військово-морської бази ВМС України в Одесі до Бердянську, де стануть основою новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азовському морі.

Як повідомляв «Главком», раніше Павло Клімкін заявляв про те, що ситуація в Азовському морі стане ключовим питанням на Генасамблеї ООН.

Статистика свідчить, що з квітня 2018 року Росією в Азовському морі було затримано 120 суден під прапорами країн членів ЄС.

У Європейському парламенті занепокоєні ситуацією, що склалася в Азовському морі через дії Росії, й пильно стежитимуть за нею.