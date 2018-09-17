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    Кремль чекає «нових політиків», які змінять Порошенка

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    Глава МЗС Росії Сергій Лавров прокоментував&nbsp;<span>непродовження Україною договору про дружбу</span> - Кремль чекає «нових політиків», які змінять Порошенка
    Глава МЗС Росії Сергій Лавров прокоментував непродовження Україною договору про дружбу

    У МЗС РФ вважають, що «відновлювати відносини» між Україною та Росією «доведеться вже з іншими українськими політиками»

    Міністр закордонних справ Росії Сергій Лаваров назвали «деструктивним кроком» непродовження Україною договору про дружбу та заявив, що відновлювати відносини між країнам «доведеться вже з іншими, відповідальнішими українськими політиками».

    Про це йдеться у коментарі МЗС Росії з приводу підписання президентом України Петром Порошенком указу про відмову від автоматичного продовження на черговий десятирічний період договору про дружбу з РФ.

    «Деструктивні кроки, що здійснюються нинішнім керівництвом України, викликають глибокий жаль», - заявили у російському відомстві й звинуватили українську владу «у прагненні обслуговувати чужі геополітичні інтереси й свої політичні амбіції».

    При цьому у МЗС РФ досі впевнені, що «нинішню кризу між нашими країнами неминуче буде подолано, проте, відновлювати відносини, очевидно, доведеться вже з іншими, відповідальнішими українськими політиками».

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про припинення договору про дружбу, співпрацю і партнерство з Росією, який був підписаний у 1997 році. 

    В Росії гостро відреагували на розрив договору про дружбу з Україною.

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