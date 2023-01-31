Британська розвідка вказала, де росіяни готують новий напрямок для наступу

Російські сили, ймовірно, просунулися на кількасот метрів за невелику річку Кашлагач

Незважаючи на певні успіхи в районі міст Павлівка та Вугледар, російські війська не мають сил для прориву. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, населені пункти розташовані за 50 км на південний захід від Донецька, і Росія раніше використала 155-у бригаду морської піхоти в безуспішній атаці на той же район у листопаді 2022 року. Зараз російські сили, ймовірно, просунулися на кількасот метрів за невелику річку Кашлагач, яка протягом кількох місяців означала лінію фронту.

За даними британської розвідки, російське командування, ймовірно, прагне розробити новий напрям наступу у Донецькій області, яка утримується Україною, і відвернути українські сили від гарячого Бахмутського сектора.

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«Існує реальна ймовірність того, що Росія продовжить добиватися локальних успіхів у цьому секторі. Однак малоймовірно, що Росія має достатньо незадіяних військ в цьому районі для досягнення значущого в оперативному відношенні прориву», – зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському та Запорізькому напрямках – обороняє раніше захоплені рубежі. Відзначається зневіра особового складу підрозділів російської федерації у рішеннях власного військово-політичного керівництва та виснаження особового складу від інтенсивності бойових дій.