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Роман Шрайк Журналіст

Лютий може стати визначальним для подальшого ходу війни

glavcom.ua
Скоро ми маємо отримати відповіді на «фронтові» запитання

Україна проходить точку перелому

5 лютого. Цей день мені здається важливим.

Сьогодні вступає в дію ембарго ЄС та стеля цін на російські нафтопродукти.

Від них очікується навіть більший ефект, ніж від аналогічних ембарго та стелі на нафту.

А ще це означає, що багато значних санкцій уже введено. Ще є, звичайно, що обмежувати той же експорт російських алмазів, наприклад, та й Газпромбанку надто легко дихається, але тепер головним завданням стає закриття лазівок для обходу вже існуючих санкцій.

На початку березня приблизно, а на початку квітня точніше, ми побачимо, якими темпами зростає дірка у держбюджеті РФ. І ці темпи слід підтримувати.

Ми нарешті прорвали блокаду та почнемо отримувати західні танки, БМП та інші корисні штуки.

Це сталося завдяки нашій активній «військовій дипломатії», зокрема вмінню Олексія Резнікова вибудовувати комунікації із західними колегами (і жодні скандали моєї думки не змінять).

Навіть отримання 1 з 3 обіцяних батарей ЗРК IRIS-T та 2 з 9 NASAMS помітно покращило протидію російським ракетним атакам. А у нас попереду ще 2 батареї Patriot та 1 SAMP/T, здатні збивати балістичні ракети.

Через місяць-два ми почнемо отримувати обіцяні танки, БМП, БТР, САУ і намагатимемося збільшити їх кількість, як і кількість і регулярність надходження боєприпасів.

Все це дозволить розпочати наш (контр?)наступ.

Так, знаю, ще хотілося б літаків та ракет на 300 км, хоча у «списку Залужного» їх і не було. Але загалом ситуація така сама – головні рішення прийнято, попереду їх реалізація та розширення.

Скоро ми маємо отримати відповіді на «фронтові» запитання.

РФ вже почала свій розрекламований наступ чи поки що промацує нашу лінію оборони в різних місцях? Якщо повноцінно перейде, то на яких напрямках? Від Кремінної, Соледара та Вугледара чи буде щось масштабніше? На який поступ у них вистачить сил?

Відповіді на ці питання ми можемо отримати протягом найближчих тижнів.

Навряд це буде фінальна розв'язка, але лютневі відповіді можуть багато в чому визначити хід усієї війни.

Підсумок. У мене є відчуття, що цими днями ми проходимо якусь точку перелому. Який не буде одномоментним і може тривати тижні та навіть місяці. Але потім, повертаючись до минулого, ми зможемо сказати – так, лютий 2023 року визначив багато.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна росія путінський режим

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