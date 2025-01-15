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Кремль може використовувати потенційні наступи на Дніпропетровщину для інформаційного впливу – ISW

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Кремль може використовувати потенційні наступи на Дніпропетровщину для інформаційного впливу – ISW
Армія РФ знаходиться на відстані семи кілометрів від кордону Донецько-Дніпропетровської області
фото: Генштаб ЗСУ

Просування Росії на захід від Покровська та в районі Великої Новосілки в напрямку Дніпропетровщини, може бути частиною зусиль Росії захопити решту Донецької області

Кремль, ймовірно, спробує використати потенційні майбутні російські наступи в Дніпропетровській області в інформаційних цілях. Однак, ці наступи, якщо вони відбудуться, не матимуть значний оперативний вплив на ситуацію. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначено, що російські війська знаходяться на відстані семи кілометрів від адміністративного кордону Донецько-Дніпропетровської області в найближчій точці наступу біля Нововасилівки (на південний захід від Покровська) і до 7,5 кілометрів від кордону в районі Новодарівки (на південний захід від Великої Новосілки).

Просування Росії на захід від Покровська та в районі Великої Новосілки в напрямку Дніпропетровщини, може бути частиною зусиль Росії захопити решту Донецької області.

Окупанти також можуть намагатися захопити будь-яку територію включно з територією Дніпропетровської області –  незалежно від тактичної значущості такої території, щоб зміцнити переговорну позицію Росії перед можливими переговорами про припинення війни.

Кремль може використовувати потенційні наступи на Дніпропетровщину для інформаційного впливу – ISW фото 1

Зазначається, що російський диктатор Володимир Путін раніше закликав вивести українські війська з частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які Росія не окупувала, як передумову для переговорів, і російські офіційні особи постійно висувають претензії на всі ці чотири області. 

«Наразі російські війська займають обмежені території на півночі та північному сході Харківської області та Кінбурнську косу в Миколаївській області, і Кремль може спробувати використати ці позиції для висування додаткових територіальних вимог у майбутньому», – йдеться у повідомленні.

Також в Інституті вивчення війни повідомили, що колишній секретар Ради безпеки Микола Патрушев 14 січня заявив, що «Україна може припинити своє існування» у 2025 році, вказуючи, що Кремль зацікавлений у незаконній окупації території далеко за межами поточної лінії фронту та волі використовувати потенційні майбутні досягнення в спробі посилити свою позицію на переговорах.

Нагадаємо, що триває 1057-й день війни.

Протягом минулої доби відбулося 158 бойових зіткнень.

Російські загарбники завдали по території України одного ракетного та 32 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 40 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження близько тисячі дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

 

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Теги: росія диктатор кордон Дніпропетровщина Україна Миколаїв Дніпро путін війна окупанти ворог

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