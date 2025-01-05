Російські загарбники запускають чат-бот для проведення незаконних виборів на ТОТ України

Незаконні вибори на тимчасово захоплених територіях мають відбутися 14 вересня 2025 року та 20 вересня 2026 року

Російські окупанти запускають чат-бот для проведення майбутніх незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України. Про це йдеться у повідомленні Центру Національного спротиву.

Росіяни активно ведуть підготовку до чергових незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України під час єдиного дня голосування. Для «ефективності» цього фейкового заходу запускають чат-бот, який допоможе «виборцям» віддати свій голос за потрібного кандидати або ж поскаржитись.

Повідомляється, що незаконні вибори на тимчасово захоплених територіях мають відбутися 14 вересня 2025 року та 20 вересня 2026 року. Відомо, що цим передбачається створення передумов для збільшення кількості «депутатів» від цих територій у держдумі РФ.

Таким чином, Кремль намагається зміцнити свою владу на захоплених територіях України, зокрема в Луганській, Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях. Путінський режим сподівається на створення вигаданого представництва цих областей у російському парламенті.

У Центрі національного спротиву нагадують, що кожен, хто йде на співпрацю з окупантами або ж залучається до «легітимізації» окупації українських земель, буде виявлений і покараний. Та закликають усіх небайдужих допомагати Руху опору виявляти таких запроданців.

До слова, що з 1 січня пільгова категорія громадян ТОТ України, яка отримувала медикаменти, більше цього зробити не зможе. Насамперед це люди із сердечно-судинними захворюваннями, астматики та діабетики. Без російського паспорта препарати доведеться купувати. А ось придбати життєво-необхідні ліки на загарбаних територіях практично неможливо. Також без російського паспорта на окупованих територіях неможливо поховати людину.

Нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що у питанні війни Росії проти України головне, що залишає Трампу адміністрація Байдена, це власне Україна, яка досі є на світових картах попри спробу Путіна її знищити. Але лінія, яка є зараз, навряд чи суттєво зміниться найближчим часом. Таку думку він висловив в інтерв'ю The New York Times.