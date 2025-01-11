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Мільйонер, який служить у ЗСУ, розповів, що здобув на війні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Мільйонер, який служить у ЗСУ, розповів, що здобув на війні
Ілля Ліф каже, що війна – це великий удар для його бізнесу
фото: radiosvoboda.org

Ілля Ліф командує підрозділом БПЛА у 49-му окремому штурмовому батальйоні «Карпатська Січ»

Столичний мільйонер Ілля Ліф займався нерухомістю, мав кавовий бізнес і власну яхту, якою подорожував морями. Каже, оперував сотнями тисяч доларів і «завжди мав тисячу доларів на цукерки». Крім того, Ліф захоплювався авіамоделюванням. Однак із початком повномасштабного вторгнення бізнесмен пішов на фронт. Нині він командує підрозділом БПЛА у 49-му окремому штурмовому батальйоні «Карпатська Січ», отримав позивний Ізя. У інтерв’ю «Радіо Свобода» Ілля Ліф розповів, що здобув на фронті.

«Здобув більше мужності. Мудрість. Навички точно здобув, знання у сфері будівництва безпілотної радіокерованої техніки», – каже військовий.

Однозначно, каже, війна його змінила. Хоча, як тут не змінитися:

«Я зрозумів для себе точно, що стільки грошей мені вже не потрібно. Змінилися цінності, цілі. Звісно, я не знаю, як воно буде, коли війна скінчиться. Та станом на зараз я зрозумів цінність – проведення часу із сім’єю. Для мене важливо бути просто вдома і нічого не робити. Розуміти, що твоя дитина у сусідній кімнаті, і це уже приносить чимало задоволення. Чи коли твої батьки поруч. Навіть коли ти слухаєш їхні розмови на тлі, як радіо, не цікавлячись деталями – це все одно приносить задоволення. Я зрозумів, що цього раніше не було або ж я не цінував все це.

Раніше я гнався за новими проєктами, хотів щось створити, чогось досягнути. Але зараз, об’єктивно, війна – це великий удар для мого бізнесу. Щось зруйноване, щось недобудоване, щось ніколи не коштуватиме того, що туди вклав. Цілі і погляди, звісно, змінилися», – пояснює Ілля Ліф.

Раніше Герой України розповів, як українські спецпризначенці зірвали навчання НАТО. 

Нагадаємо, оператори 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого провели успішну спецоперацію, під час якої врятували з оточення в Курській області РФ 16 військовослужбовців трьох різних підрозділів Сил оборони України.

Також спецпризначинець СБУ розказав про підрозділ, який є «машиною з виконання нереально крутих задач».

Крім того, розвідка показала, як спецпризначені обороняли останню дорогу з Авдіївки.

 

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Теги: розвідка бізнесмен фронт батьки навчання Герой України бізнес радіо війна Свобода дитина

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