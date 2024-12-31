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Подружжя Зеленських звернулося до українців напередодні Нового року

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Подружжя Зеленських звернулося до українців напередодні Нового року
«Наш 2024-й. Кожен його день здобутий нашими воїнами, усіма нашими людьми, кожним і кожною, хто захищає, хто працює, хто зміцнює й допомагає»
фото: Telegram / Olena Zelenska, Zelenskiy / Official

«Ми, українці, знаємо, як це – не чекати, що принесе завтра, а виборювати кожен день і кожен рік свободи»

Перша леді України Олена Зеленська та президент України Володимир Зеленський звернулися до українців напередодні Нового року. У соцмережах вони написали головні побажання та охарактеризували рік, що минає.

«Наш 2024-й. Кожен його день здобутий нашими воїнами, усіма нашими людьми, кожним і кожною, хто захищає, хто працює, хто зміцнює й допомагає. Праця і сміливість, людяність і принциповість цілого народу наповнювали цей рік. А ще – турбота, розвиток і любов, прагнення змінити реальність на краще попри все», – йдеться у дописі.

Подружжя наголосило, що українці «знають, як це – не чекати, що принесе завтра, а виборювати кожен день і кожен рік свободи».

«Ми, українці, знаємо, як це – не чекати, що принесе завтра, а виборювати кожен день і кожен рік свободи. І 2024-й став саме таким – здобутим і вільним. Ще одним кроком до справедливості, до чесного миру, до нашої перемоги, до життя без війни. Сили нам усім у новому році, єдності, наснаги. З новим роком життя та свободи, з нашим роком!» – підсумували Зеленські.

Нагадаємо, Україна та Росія 30 грудня провели обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 189 українських захисників.  Канал «Списки знайдених та полонених» публікує прізвища тих, кого вдалося звільнити.

Загалом з російської неволі вже повернулося 3956 людей, з них у 2024 році – 1358. Так, одинадцятий за ліком обмін у 2024 році дозволив звільнити:

  • 87 військовослужбовців Збройних сил України (з них 17 – Сил територіальної оборони);
  • 43 – Національної гвардії;
  • 33 – Державної прикордонної служби;
  • 24 – Військово-морських сил;
  • двох цивільних.

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Теги: росія українці Україна праця Олена Зеленська перша леді обмін

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