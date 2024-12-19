У Європі вакуум лідерства, і це напередодні інавгурації Трампа і його погроз припинити допомогу Україні

Політичний хаос, який охопив Європу, може позначитися на підтримці західними країнами України. Про це пише газета The New York Times.

Оскільки Німеччина та Франція переживають політичні потрясіння, нове правління Дональда Трампа розпочнеться в період нестабільності на Європейському континенті, зазначають журналісти.

«Хвиля нестабільності, яка позбавляє Європу міцного лідерства в той самий момент, коли Трамп кидає виклик потужній підтримці України та її важкому опору російській агресії», – йдеться у матеріалі.

Зокрема у Німеччині розпався уряд канцлера Олафа Шольца, а у Франції президент Еммануель Макрон був серйозно ослаблений місяцями внутрішніх політичних потрясінь. Навіть Британія, де в липні виборці зі значною більшістю голосів обрали лейбористський уряд, загрузла в економічних проблемах. Тож великі європейські держави залишаються у поганій ситуації напередодні інавгурації Трампа.

Вольфганг Ішингер, який головував на Мюнхенській конференції з безпеки до 2022 року, сказав, що він оптимістично налаштований щодо того, що в Німеччині вийде новий уряд, який, ймовірно, очолюватиме кандидат від консерваторів Фрідріх Мерц, який зможе конструктивно взаємодіяти з адміністрацією Трампа.

Макрон, незважаючи на всі свої внутрішні труднощі, здається, сповнений рішучості все ще відігравати активну роль у формуванні відповіді Європи на війну. Нещодавно він висунув ідею відправки європейських миротворчих сил в Україну, хоча вона не знайшла негайної підтримки з боку інших європейських чиновників.

Цього тижня з’явилася інформація про те, що помічники Трампа обговорюють план створення буферної зони між українськими та російськими військами, яку б патрулювали 40 тис. європейських солдатів. Така пропозиція викликала б обурення в Берліні та Лондоні, де відмова від відправлення військ була проголошена з перших днів війни.

«Буферної зони між Україною та Росією не буде», – сказав Джеремі Шапіро, директор Європейської ради з міжнародних відносин у Берліні. «Європа не змогла б зробити це без підтримки США. Але це дуже хороший політичний театр».

Роль Європи при Трампі

Як пише The New York Times, завдання полягає в тому, щоб європейські лідери не піддавалися «провокаціям і розколам» з боку Трампа, а переконалися, що Європа має місце в будь-яких дипломатичних переговорах за участю Сполучених Штатів, України та Росії.

«Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, хоче відігравати активну роль під керівництвом свого президента Урсули фон дер Ляєн. Але відсутність сильних лідерів у європейських столицях «безперечно посилить зневажливе ставлення Трампа до ЄС, яке ми пам’ятаємо з минулого президентського терміну», – сказав Пітер Рікеттс, колишній радник Британії з національної безпеки.

Роль Німеччини в західному альянсі щодо України є настільки центральною, що американські дипломати кажуть, що будь-який план Трампа щодо припинення війни має включати її.

«Німеччина є сильнішим, ніж будь-коли, і важливішим, ніж будь-коли, прихильником України», – коментує Емі Гутманн, яка працювала послом США в Німеччині з 2022 року до початку цього року.

Зазначимо, ексрадник Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон в інтерв'ю «24 каналу» заявив, що російський диктатор Володимир Путін виконає прохання новообраного президента США Дональда Трампа щодо мирних переговорів з Україною та погодиться на припинення війни.